فقد لقب “الأقوى في مانشستر" .. خسائر رونالدو لا تتوقف!

كريستيانو رونالدو فقد لقب "الأقوى في مانشستر" لتتواصل بذلك معاناته خلال الموسم الحالي في "أولد ترافورد".

خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب "ملك الصالة الرياضية" في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصالح البرازيلي كاسيميرو القادم في صيف 2022 من ريال مدريد الإسباني.

لاعبو مانشستر يونايتد كانوا ينظرون إلى رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، على أنه الأقوى في النادي، نظرًا لقدرته على القيام بتمارين ضغط القدم باستخدام أوزان تصل إلى 250 كيلوجرام.

لكن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلت تقريرًا يؤكد أن كاسيميرو نجح في تجاوز هذا الرقم، حيث تمكن البرازيلي من تأدية تمارين القرفصاء والضغط باستخدام أوزان تصل إلى 300 كيلوجرام.

التقرير أشار إلى أن قدرات البرازيلي أثارت إعجاب زملائه في مانشستر يونايتد، الذين حثوا رونالدو على تحسين مستواه من أجل استعادة لقبه.

يُقال إن كاسيميرو يمكنه رفع الوزن بسهولة، مما يعني أن رونالدو الذي تؤكد التقارير أنه قادر على إكمال 30 عدة في كل مجموعة من التمرين، يحتل الآن المركز الثاني في تصنيف أقوى اللاعبين في قائمة مانشستر يونايتد.