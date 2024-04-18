"فقد سلاحه والهلال ليس بعبعًا".. اجتماع طارئ مع جيسوس بعد "الكارثة" الآسيوية

كريسبو يوجه رسالة لأندية السعودية بعد اكتساح الهلال

أكد الناقد الرياضي هاني الداود، أن إدارة الهلال ستتحرك بعد أزمة السقوط الكبير لفريق الكرة أمام العين الإماراتي برباعية، في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

العين تمكن من كسر سلسلة الانتصارات التاريخية للهلال، وفاز عليه بنتيجة (4-2)، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، والذي تأجل 24 ساعة بسبب التقلبات الجوية في الإمارات، فيما تأجل الحسم إلى ملعب المملكة ارينا، الذي يستضيف مباراة الإياب، في 23 أبريل.

وقال الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن إدارة الهلال ستعقد اجتماعًا مع جيسوس، قبل انخراطه في التدريب المقبل، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق، في مباراة العين، مضيفًا أن جيسوس كان يتسلح بسلسلة الانتصارات، لعدم مناقشته في تلك الأخطاء.

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وأضاف "جيسوس لم يدرس مباراة النصر والعين السابقة، اسلوب العين هو اللعب في المساحات، واستمر بنفس الاسلوب وفاز به على النصر، الهلال افتقد للحارس المغربي ياسين بونو الذي كان يلعب دور (الليبرو) ويمنح الطمأنينة لدفاع الهلال، فهناك مسافة 20 مترًا بين آخر مدافع، والمساحة التي يجري فيها سفيان رحيمي (لاعب العين)".

وتابع الداود "كريسبو (مدرب العين) أعطى رسالة لجميع الأندية السعودية، بأن الهلال (ليس بعبع)، العب على نقاط ضعف الهلال، فالفريق يلعب بدفاع متقدم مبالغ فيه، وبونو كان يغلق هذه المساحات، أما الحارس محمد العويس، فهو لا يغادر منطقة الـ18، ولديه مشكلة في اللعب بالقدم".

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال عن 34 مباراة، إثر الخسارة أمام العين، كما تأكدت عقدة الأزرق، بعدم تحقيق الفوز على أي فريق إماراتي، على ملعبه، في تاريخ الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا.