فقد ستة كيلوجرامات بعد مباراة واحدة .. هالك بطلًا لظاهرة غريبة!

النجم البرازيلي المخضرم كان بطلًا لظاهرة غريبة للغاية بفقدان الكثير من الوزن خلال مباراة واحدة.

في حدث غريب للغاية، فقد البرازيلي هالك مهاجم نادي أتلتيكو مينيرو قرابة ستة كيلوجرامات من وزنه بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام تومبينسي، لحساب دوري مينيرو وهي البطولة التي تقام في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية.

نادي أتلتيكو مينيرو نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لمهاجمه المخضرم وهو يقوم بعملية الوزن قبل المباراة، ليظهر بوزن 97.6 كيلوجرام، وبعد المباراة مباشرة جاء وزنه 91.9 كيلوجرام.

هالك اشتهر بلياقته البدنية المذهلة، ولم يظهر أي علامات تذكر طوال مسيرته تقريبًا على تراجع مستواه، على الرغم من أنه سيبلغ 37 عامًا في يوليو.

خسر هالك سابقًا ستة كيلوجرامات وشرب 30 لترًا من الماء بشكل مذهل بعد هزيمة أتليتيكو 2-0 أمام فلامنجو في عام 2022.

وقال البرازيلي في تصريحات لصحيفة "Globo Esporte" البرازيلية حينها: "منذ وصولي إلى أتلتيكو، كانت هذه المباراة التي كنت أشعر فيها بالجفاف أكثر من غيرها، لقد خسرت ستة كيلوجرامات اليوم".

أحد أعضاء الطاقم الطبي في أتلتيكو مينيرو أكد أن السبب في فقدان هالك لهذا الوزن الهائل هو أنه يتعرق كثيرًا.

وقال روبرتو كياري طبيب أتلتيكو لقناة "TV Galo" البرازيلية في 2021: "إنه يتعرق كثيرًا، لكن هذا لا يعني أن الأمر سيئ".

وأضاف: "في الواقع الرياضي الذي يتعرق كثيرًا يستخدم أكثر آلية فعالة لتبديد حرارة الجسم من خلال العرق".

واختتم: "هذا العرق عندما يتبخر يسمح للرياضي بأن يفقد حرارة الجسم بطريقة أكثر كفاءة، لذلك خسارة الكثير من الوزن عن طريق الجفاف من خلال التعرق ليس هو المشكلة، يتطلب الأمر فقط أن نولي اهتمامًا إضافيًا للترطيب".