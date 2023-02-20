فقد الأمل في ريال مدريد؟ داني سيبايوس على رادار بايرن ميونخ

بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع داني سيبايوس؛ فهل سيتركه ريال مدريد يرحل مجانًا؟

يُبدي نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامًا بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

ويقتنع يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، أن داني سيكون خيارًا مناسبًا في خط وسط الفريق البافاري الموسم المقبل، وبأنه سينسجم مع لاعبيه جوشوا كيميتش وجمال موسيالا.

ويبدو أن ناجلسمان معجبًا بأسلوب اللاعبين الإسبان، فوقت تدريبه للايبزيج طلب التعاقد مع الإسباني داني أولمو.

ولم يتقدم بايرن، بحسب موقع ريليفو، بأي عرض رسمي أو يتواصلوا مع داني؛ نظرًا للوقت الحرج في الموسم وحساسية المباريات مع اقتراب الموسم من نهايته.

ومن جهته يركز سيبايوس، 26 سنة، جهوده ويعطي أولوية للبقاء في ريال مدريد، حيث التاريخ والبطولات، وهي أمور متاح وجودها في بايرن ميونخ أيضًا.

ويفكر مسؤولو ريال مدريد في تقديم عقد جديد للاعب الذي إن واصل تقديم عروضًا جيدة معهم؛ فسيزداد راتبه بما يتناسب مع ما يقدمه على أرض الملعب.