فقدان الوزن؟ لا يهم.. هازارد يعاني من نسيان كرة القدم!

مباراة الكأس فضحت البلجيكي مجددًا

حين أشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبه إيدين هازارد في مباراة كاسيرينو بكأس ملك إسبانيا، توقع الكثيرون أن يملك البلجيكي فرصة لإثبات نفسه بشكل أكبر بعد فترة شديدة الإحباط انتهت باعتزاله دوليًا مع منتخب بلاده.

ما رفع مستوى التفاؤل هو ما قيل عن الوزن المفقود الذي ظهر به هازارد في هذه المباراة، لكن أشارت صورة واضحة من المباراة تم تداولها بكثرة خلالها، تظهر أن العمل الذي قام به البلجيكي في صالة الجيمانزيوم بعد شهر كأس العالم الذي لم يظهر فيه هازارد بأفضل بناء جسدي له، لم يؤت أكله بشكل كبير!.

ربما كانت الصورة أكثر تأثيرًا منه في المباراة، لأن هازارد بصم على مشاركة باهتة للغاية فيها، وأثبت أن الأمر أكبر من مجرد وزن زائد، لقد نسي البلجيكي على الأرجح أمورًا كان يفعلها بسهولة منذ سنوات قليلة.

هازارد لم يصنع أي شيء في المباراة، بل لقد انتظر ريال مدريد خروجه كي يسجل هدفه الوحيد الذي حسم به البرازيلي رودريجو المباراة.

الصورة نالت العديد من التهكمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق أن هازارد مهما حاول فقدان الوزن فسيخرج من الباب الصغير، مع اقتراب عقده من الانتهاء في واحدة من أفشل صفقات كرة القدم عبر التاريخ.