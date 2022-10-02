فعل كل شيء .. هالاند يلتهم الشيطان الأحمر في ديربي مانشستر

نجح المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، في قيادة فريقه مانشستر سيتي للفوز في ديربي مانشستر على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3.

المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت انتصار تاريخي لمانشستر سيتي على اليونايتد.

بطل المباراة الأول وبلا منازع كان هالاند، الذي نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، وصنع هدفين لزملائه بالفريق، ليكون هو الأفضل على الإطلاق.

ماذا قدم هالاند ضد مانشستر يونايتد؟

المهاجم النرويجي شارك في المباراة أساسيًا ولعبها بالكامل، مرر الكرة 22 مرة بدقة 72.7%، وشارك في 6 التحامات فاز في 3 وخسر مثلهم.

وسجل هالاند 3 أهداف من 3 تسديدات على المرمى، وسدد الكرة مرتين خارج المرمى، ومرة واحدة تصدى لها دفاع اليونايتد.

أهداف هالاند جاءت في الدقائق 34 و 37 و 64، وصنع هدفين لزميله فيل فودين بالدقيقتين 44 و 72.

وصنع إيرلينج هدفين، من أصل 4 فرص صنعهم من أجل التسجيل، وتصدى لتسديدة واحدة من جانب لاعبي الخصم، واعترض هجمة واحدة.

وحصل المهاجم النرويجي على ركلة حرة واحدة، ولم يرتكب أي أخطاء، ولم يحصل على أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء.

هالاند ينتقم لوالده من مانشستر يونايتد

وربط البعض بين تألق هالاند أمام مانشستر يونايتد، بأنه انتقم لوالده، بعد التدخل الشهير من روي كين نجم الشياطين الحمر، ضد والده إلف إنج هالاند عام 2001.

وقتها والد هالاند أكد على أن هذا التدخل تسبب في إنهاء مسيرته مع عالم كرة القدم، وبعدها كان يفكر في مقاضاة كين الذي اعترف بأنه كان يرغب في الانتقام من زميله في نوتنجهام فورست.

ولكن خرج إيرلينج بتصريحات مؤخرًا، يؤكد خلالها على أنه لم يتحدث مع والده بشأن تلك الحادثة، ولكنه متحمس لخوض ديربي مانشستر.