فعلها بيريز .. ريال مدريد يضع خطة "السلام" لجلب مبابي وتجنب ثورة النجوم!

كل الأمور مجهزة لحدوث الصفقة

منذ تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان، بدأت الأنظار كلها تتجه نحو النجم الفرنسي كيليان مبابي من أجل التعرف على ناديه القادم!

الأمر ليس سرًا، ريال مدريد هو الوجهة المفضلة لصاحب الـ25 سنة، حيث اتخذ اللاعب الخطوة الأولى بإبلاغ ناصر الخليفي رئيس باريس بقراره النهائي بالرحيل، لتصبح الكرة الآن في ملعب ريال للتقدم بعرض مناسب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال وضع خطة مُحكمة للتعاقد مع مبابي، دون إحداث أي فوضى في غرفة ملابس الفريق بسبب راتبه المرتفع الذي يفوق باقي اللاعبين بمراحل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال سيلجأ إلى تقسيم راتب مبابي إلى بضعة مكافآت، تأتي على رأسها مكافة "رسوم التوقيع" الشائعة بشكل واسع في الدوري الإنجليزي.

وسيضع النادي كذلك ما يُعرف بـ"مكافأة الولاء" بتحديد حصوله على مبلغ مالي مُحدد في حالة استمراره مع الفريق لتاريخ معين.

وهناك صيغة أخرى تتمثل في مكافآت خاصة بالجوائز الفردية مثل الفوز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي والأهداف والتمريرات الحاسمة وغيرها، بالإضافة للجوائز الجماعية التي سيحصدها مع الفريق.

الخطة لا تنتهي عند هذا الحد، حيث يخطط ريال لإضافة جميع المكافآت التي تم الحصول عليها في الموسم تلقائيًا إلى راتب العام التالي.

وأخيرًا ستكون هناك عمولة من المباريات الودية التي سيتم خوضها بفضل وجوده بالفريق، بالإضافة للتفاوض على حقوق الصور ومنحه نسبة أعلى من المبلغ المعتاد.