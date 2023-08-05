فعلها الأهلي .. الاتفاق مع صفقة عالمية جديدة بعد كيسييه!

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

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نجح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، في الاتفاق مع صفقة عالمية جديدة، في انتظار الإعلان الرسمي عنها، خلال الأيام القليلة القادمة.

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الأهلي تعاقد مع 4 صفقات عالمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق نهائي، مع متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، اتفاق قلعة الراقي "شفهيًا"، على كافة البنود الشخصية، مع النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع نادي روما الإيطالي.

وأشار رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن عقد إيبانيز "جاهز"؛ حيث سيتم التوقيع عليه، بعد إجراء الفحوصات الطبية، في العاصمة الفرنسية "باريس".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن الأهلي، لم يتوصل إلى اتفاق - حتى الآن -، مع العملاق الإيطالي؛ إلا أنه من المتوقع حسم الأمور بين الناديين، قريبًا.

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