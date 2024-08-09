فضيحة جديدة .. القبض على مصارع مصري في أولمبياد باريس بتهمة الاعتداء الجنسي!

الشرطة الفرنسية قالت إنه كان في حالة سكر تام

أعلنت السلطات القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، القبض على مصارع أولمبي مصري، لم يتم الكشف عن شخصه، في وقت مبكر من صباح الجمعة، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن المصارع المصري قام بالاعتداء جنسيًا على سيدة في أحد المقاهي، بعدما لمسها من مؤخرتها.

وبحسب مكتب المدعي العام، تم الاعتقال حوالي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في مقهى أوز، حيث وجدت السلطات الفرنسية المصارع المصري المتهم في حالة سكر تام لحظة القبض عليه.

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وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الاعتداء وقع بالقرب من نهر السين، تحديدًا على رصيف أوسترليتز في الدائرة الـ13 بالمدينة، بعدما تقدمت ضحية الاعتداء بشكوى عاجلة ضد المصارع الذي شارك في الأولمبياد بالفعل.

وأكد متحدث باسم النيابة العامة في باريس، في تصريح مقتضب للصحيفة، أنه سيتم فتح تحقيق في قضية الاعتداء الجنسي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن هذا ليس أول اعتداء جنسي يتم الإبلاغ عنه في أولمبياد باريس، التي بدأت في 26 يوليو الماضي وتنتهي يوم الأحد المقبل، حيث تم القبض على والد بطلة الجودو الكرواتية باربرا ماتيتش، لقيامه بتقبيل إحدى المتطوعات دون رضاها بعد فوز ابنته مباشرة بالميدالية الذهبية.