فضيحة كتالونية .. برشلونة يخسر بالأربعة وريال مدريد يفقد الصدارة بأقدام لاعبه السابق!

برشلونة يسقط برباعية أمام جيرونا...

سقط برشلونة في فخ الخسارة أمام جيرونا، بأربعة أهداف لهدفين ضمن قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند النقطة 34 في المركز الرابع.

المباراة بدأت سريعة وبكل قوة، وبعد مرور 12 دقيقة نجح دوفبيك، في تسجيل الهدف الأول لجيرونا، بتسديدة قوية بعدما استلم تمريرة من تسيانكوف.

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وجاء الرد السريع من برشلونة، في الدقيقة 20 بعد عرضية من رافينيا، ارتقى لها روبرت ليفاندوفسكي برأسية قوية في الشباك.

وهدأت المباراة قليلًا، وانحصر اللعب في تمريرات بين اللاعبين دون خطورة، حتى الدقيقة 41 عندما أطلق ميجيل أورتيجا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليعلن عن الهدف الثاني لجيرونا.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، تألق حارس جيرونا وتصدى لتسديدة قوية من جندوجان، ومرت الكرة بعدها بسلام، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين لهدف.

واستمرت محاولات لاعبي الفريق الكتالوني، مع بداية الشوط الثاني، ولكنها لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة وسط تألق دفاع وحارس جيرونا.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أرسل حارس جيرونا تمريرة طولية، وصلت إلى ستواني، الذي مرر الكرة برأسه إلى فاليري فيرنانديز، الذي راوغ دفاع الفريق الكتالوني، ثم سدد الكرة في المرمى.

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع، وفي الدقيقة الثانية استلم جندوجان تمريرة فيران توريس، ليسددها الألماني ببراعة في الشباك ليقلص الفارق لصالح فريقه.

ورفض لاعبو جيرونا الاستسلام، وفي الدقيقة 95 قتل ستواني، أحلام أصحاب الأرض بهدف رابع بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها بتسديدة في مرمى الفريق الكتالوني.