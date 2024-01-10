اعترافات صادمة تكشف حجم الفساد

كشف لي تاي، المدير الفني السابق لمنتخب الصين، عن فضيحة من العيار الثقيل تعكس الفساد الذي يستشري في كرة القدم ببلاده.

وعُيّن لي تاي مديرًا فنيًا لمنتخب الصين الأول، خلفًا للمدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي مطلع عام 2020، قبل أن يرحل عن منصبه في وقت لاحق.

واعترف المدرب البالغ من العمر 46 عامًا، بأنه دفع 3 ملايين يوان (418 ألف دولار) في عام 2019 من أجل الحصول على منصب المدير الفني لمنتخب التنين الأحمر، بخلاف حصوله على مبالغ مالية من لاعبيه من أجل وضعهم في التشكيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تاي في مقطع عرض ضمن فيلم وثائقي، يكشف الفساد في الرياضة بالصين، أن مبلغ الرشوة الذي دفعه من أجل تحقيق حلم حياته بتدريب المنتخب الأول، ذهب أغلبه إلى رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم آنذاك تشن شيويوان، والباقي للأمين العام.

ولم تتوقف الاعترافات عند هذا الحد، بل ذكر لاعب إيفرتون السابق أنه ساهم في التلاعب بنتائج بعض المباريات عندما كان مدربا لأحد الأندية، في الدوري الصيني.

وأبدى لي تاي ندمه على هذه التصرفات، قائلًا: "أنا آسف للغاية. كان يجب أن أبقي رأسي في الأرض وأتّبع الطريق الصحيح. هناك بعض الأمور التي كانت في ذلك الوقت، ممارسات شائعة في كرة القدم".