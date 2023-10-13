عرض فاضح لنجمة الدوري الإنجليزي للسيدات .. مبلغ مالي ضخم لقضاء ليلة جنسية!

لاعبة أستون فيلا تكشف عن فضيحة أخلاقية....

فجرت إحدى لاعبات الدوري الانجليزي للسيدات، مفاجأة من العيار الثقيل بتلقيها عرضًا ضخمًا مقابل قضاء ليلة جنسية معها.

نجمة أستون فيلا، أليشا ليمان كشفت في حوار صحفي، أن أحد الأشخاص العالميين عرض عليها 90 ألف جنيه إسترليني مقابل قضاء ليلة معها.

وشددت ليمان، أنها بالرغم من رفضها العرض إلا أنه لا يزال لديها دليل علي العرض من الشخص الذي لم تذكر اسمه.

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وأفادت النجمة السويسرية أنها تلقت العرض أثناء وجودها في ميامي، بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصلتها رسالة عبر هاتفها ولكنها لم ترد عليها، ولكن الشخص صاحب الرسالة تواصل مع حارسها الشخصي، وأخبره أنه يريد قضاء معها ليلة مقابل 100 ألف فرانك سويسري.

وفي نهاية حديثها شددت ليمان على أن هذا الشخص معروف جدا على المستوى الدولي، وأشارت إلى أنها لا زالت تحتفظ برسالته عبر هاتفها الشخصي.

وتعتبر أليشا من أشهر اللاعبات في الوقت الحالي إذ يتابعها أكثر من 15 مليون متابع، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما كشفت في وقت سابق عن طلب مغنى الراب دريك، الحصول على قميصها في أستون فيلا.