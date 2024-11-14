"أمر مزعج وكلفنا الكثير" .. نجوم منتخب الأرجنتين يعبرون عن غضبهم بسبب فضيحة "سبرين"

المنتخب الأرجنتيني غاضب من واقعة سبرين

عبر نجوم المنتخب الأرجنتيني ومدربهم ليونيل سكالوني، عن غضبهم من فضحية مشاركة اليوتيوبر "سبرين" مع فريق ديبورتيفو ريسترا في الدوري الأرجنتيني.

وقام فريق ريسترا باختيار صانع المحتوى سبرين من أجل المشاركة في مباراة أمام فريق فيليس سارسفيلد متصدر الدوري الأرجنتيني لمدة 78 ثانية فقط، دون أن يلمس الكرة، لتحدث موجة غضب ضد النادي.

وعلق ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني على الواقعة قائلًا: "أتخيل أن الجميع سيفكرون بنفس طريقتي، لقد احتفظت بأول ظهور لي في الدوري الأرجنتيني كواحدة من أفضل لحظات حياتي".

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وأضاف: "من الصعب الوصول إلى هذا الأمر، وأعتقد أن لجنة الأخلاقيات ستعمل على هذا الأمر، وتحيل أن الأمر سيكون مثاليًا ومن فضلك لا تدع ذلك يحدث مرة أخرى، من أجل مصلحة كرة القدم، أعتقد أنه ليس من الضروري أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأدان رودريجو دي بول لاعب وسط الأرجنتين الواقعة، حيث قال: "أنا لا أتفق مع ما حدث، كل في هذا الجانب لارتداء قميص المنتخب الوطني، كلفنا الكثير، لم يقدم لنا أحد أي شيء".

كما قال باريديس: "هذه الأنواع من الأشياء مزعجة، لأنه ليس من اللطيف إعطاء هذا النوع من الرسائل".

ومن جانبه علق كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على الواقعة: "عندما تكون هناك أشياء لا نحبها، علينا تصحيحها، وأعلم أن النادي قام بتقديم بيان اعتذار، ولقد كان عدم احترام لكرة القدم ورسالة خاطئة للمجتمع".