خوفًا من فضيحة جديدة .. خطة إنجليزية لمنع صديقة كايل والكر من حضور "اليورو"

هل تستغل جودمان نجلها لإثارة الجدل؟

يبذل المسؤولون عن منتخب إنجلترا الأول، قصارى جهدهم من أجل منع لورين جودمان، الصديقة السابقة للاعب الدولي كايل والكر، من التواجد في مدرجات الإنجليز ببطولة أمم أوروبا 2024.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن لورين أشارت في حديثها للمقربين منها أنها تستطيع السفر مع ابنهما "كايرو" إلى ألمانيا لحضور مباريات منتخب إنجلترا بناء على دعوة من صديقها السابق، نجم مانشستر سيتي لنجلهما.

وأشارت الصحفية إلى أن المسؤولين عن منتخب الأسود الثلاثة، يأملون ألا تكون جودمان مصدر إلهاء لنجم مانشستر سيتي، في ظل الخلافات المعروفة بينهما، وكذلك خوفًا من تكرار أزمة تواجد العائلات مع المنتخب والتي تسببت في مشاكل خلال المونديال.

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صديقة كايل ووكر السابقة أوضحت للمقربين أنها قد تسافر إلى ألمانيا مع ابنها كايرو، حيث زعمت أن اللاعب الإنجليزي وعد نجله (4 سنوات) بمنحه تذاكر في اليورو، وقال له (أريد أن تكون هناك وأن تراني وأنا ألعب)، لكن مصدر مقرب من كايل، أصر على أنه لم يقم بدعوتها.

وأكدت "دايلي ميل" أن المسؤولين في المنتخب الإنجليزي يعرفون أنهم لا يستطيعون التحكم في كل تذكرة داخل الملاعب، لكنهم يقولون داخليًا إنهم سيمنعونها من الانضمام إلى فريق أسر اللاعبين "بأي وسيلة ممكنة" وسط مخاوف من أن حضورها قد يؤدي إلى إخراج والكر من تركيزه.

وأضاف أحد مصادر الصحيفة الإنجليزية "هناك مناطق مخصصة لعائلات وأصدقاء اللاعبين، ويتم تمرير هذه التذاكر بين المقربين من الفريق وليس هناك شك في أن زوجة كايل ستفعل ذلك، حيث كانت تقول إنها ستحصل على بعض التذاكر بوسائل أخرى أو من خلال أصدقاء داخل اللعبة، فهي تعرف الكثير من اللاعبين ووكلاء كرة القدم".

يذكر أن كايل والكر ولورين انفصلا وسط جدل كبير وتبادلا الاتهامات والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجرى كل منهما مقابلات تحكي قصصًا متضاربة، إذ أصرت لورين على أن كايل وعدها بأن يدخلا في علاقة رسمية.