فضيحة جنسية تهدد باستبعاد تشيلي من كوبا أمريكا

وأبطالها أرتورو فيدال وجاري ميديل

تحدثت تقارير عن خرق لبروتوكول كورونا من قبل لاعبي تشيلي، الأمر الذي أكده اتحاد الكرة في البلاد، وسط أنباء عن استبعاد الفريق من بطولة كوبا أمريكا على إثر الأمر.

تشيلي تعادلت مع الأرجنتين 1-1 في اللقاء الأول، ثم فازت على بوليفيا بهدف نظيف لحساب منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

ماذا فعل لاعبو تشيلي وعلى إثره خرقوا بروتوكول فيروس كورونا؟

"لا تارسيرا" أكدت أن جاري ميديل، أرتورو فيدال، إدواردو فارجاس، بالإضافة لأربعة لاعبين آخرين قاموا بخرق بروتوكول كورونا بفندق إقامة الفريق.

وبحسب بيان الاتحاد التشيلي، الخرق حدث بسبب إدخال اللاعبين مصفف للشعر لفندق الإقامة، وإن لن يذكر في البيان اللاعبين.

ماذا قالت التقارير عن واقعة خرق بروتوكول كورونا؟

"لا تارسيرا" وعدة مصادر أخرى لم تكتف بتسمية اللاعبين، ولكن قالت أيضاً إن الخرق لم يكن بسبب مصفف للشعر، ولكن بسبب الإتيان بفتيات ليل للفندق.

وكشفت التقارير أن من ضمن اللاعبين أيضاً بابلو أرانجيز، جييرمو ماريبان، جين مينيسيس، وبابلو جالداميس.

ما هي توابع خرق تشيلي فقاعة كورونا في كوبا أمريكا؟

البيان الرسمي للاتحاد التشيلي أكد أن سيتم معاقبة الذين خرقوا البروتوكول، كما تحدث القائد كلاوديو برافو وقال إن سيكون هناك عواقب.

بعض التقارير تحدثت عم استقالة مارتن لاسارتي، مدرب تشيلي، بسبب الفضيحة، وأخرى قالت إن أوروجواي تطالب باستبعاد تشيلي من البطولة.

اقرأ أيضاً