فضيحة جنسية داخل الملعب .. رد رسمي بعد اتهام لاعب بالاعتداء على "دمية" بالدوري الإسباني

فضيحة جنسية جديدة في عالم الساحرة المستديرة..

في تطور جديد للقضية.. ردت الوكالة التي تدير أعمال الإسباني هوجو مالو، ظهير نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، على اتهام اللاعب بـ"الاعتداء جنسيًا" على امرأة تعمل كـ"تميمة" للفريق الكاتالوني إسبانيول.

وحسب التهمة الموجهة إلى مالو؛ قام اللاعب أثناء فترة تواجده في نادي سيلتا فيجو الإسباني، وبالتحديد خلال مواجهة إسبانيول، على ملعب كورنيلا-إل برات، يوم 24 أبريل من عام 2019، بالاعتداء جنسيًا على امرأة كانت ترتدي زي "دمية ببغاء"؛ وذلك بوضع يده تحت ملابسها ومن ثم الإمساك بثدييها.

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وعن ذلك تقول وكالة اللاعب - وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية -: "في البداية.. ننفي بشكل قاطع، الوقائع المبالغ فيها، والتي تم ذكرها عبر وسائل الإعلام المختلفة".

وكالة مالو كشفت عن أن المحكمة التي نظرت في هذه القضية، أصدرت حكمًا ببراءة اللاعب، وقامت بأرشفتها؛ بسبب عدم إثبات الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى عدم فتح الرابطة الإسبانية المحترفة، أي تحقيق في الواقعة.

وأشارت إلى أن المرأة المشتكية ومحاميها، قاما باستئناف القضية أمام المحكمة الإقليمية، والتي أمرت لاحقًا بإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف، مع بدء محاكمة اللاعب أمام المحكمة الجنائية في برشلونة، يوم 11 يوليو القادم؛ وهو حر.

جدير بالذكر أن هوجو مالو البالغ من العمر 32 سنة، مثّل جميع الفئات السنية لمنتخب إسبانيا؛ إلا أنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.