فضيحة جديدة .. الكشف عن مجاملة صارخة من روبياليس لبرشلونة في الكلاسيكو!

فضيحة جديدة في إسبانيا...

فجرت تقارير صحفية إسبانية، عن فضيحة جديدة في الكرة الإسبانية، بتدخل لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم، ومجاملته لبرشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن آنا مونيوز، نائبة رئيس الاتحاد الإسباني السابقة كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، أثناء حضورها كشاهدة في التحقيق أمام المحكمة الابتدائية في ملفات فساد كأس السوبر.

ووفقًا لما ذكرته آنا مونيوز، وجاء في الصحيفة الإسبانية، فإن روبياليس تدخل قبل ذلك، وأوقف عقوبة سيرجيو بوسكيتس، والتي كانت ستمنعه من المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

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وكان بوسكيتس، قد اعترض على التحكيم في مباراة برشلونة وريال سوسييداد، في 2019، وكان من المفترض أن يتخضع لتحقيق وإيقاف بسبب سلوكه تجاه الحكام، وكان سيغيب عن الكلاسيكو، الذي كان من المفترض إقامته بعد أربع أيام من مباراة سوسييداد.

وتدخل روبياليس، وتوجه إلى إدارة الانضباط وطلب منهم عدم فتح التحقيق في سلوك بوسكيتس.

ويستعد برشلونة، لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، عصر السبت المقبل على ملعب مونتجويك.