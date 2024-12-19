"أريدك معي في رحلة علاجي، لنعد معًا" .. واندا نارا تفضح ماورو إيكاردي من جديد!

ماذا حدث؟

لا تتوقف واندا نارا عن فضح زوجها السابق ماورو إيكاردي، وآخر ما فعلته كان نشر رسائل خاصة بينهما على إنستجرام قبل أن تحذفها لاحقًا.

صحيفة "Rionegro" أفادت أن موعد تلك الرسائل يعود إلى 12 و13 نوفمبر الماضي وكذلك يوم أمس، وقد حملت وجهان مختلفان لمهاجم جلطة سراي في علاقته مع زوجته السابقة.

الرسائل الموجهة من إيكاردي إلى نارا خلال نوفمبر الماضي تُظهر رغبته في العودة إليها، حيث طلب منها الوقوف بجانبه ودعمه خلال رحلة علاجه من قطع في الرباط الصليبي، بقوله "أود أن تكوني معي في مرحلة التعافي الصعبة جدًا، أريدك بجانبي لتعطيني القوة والدعم ولمساعدتي في تخطي تلك الفترة، هل أنت جاهزة لإعادة بناء حياتنا معًا بحب وتفانٍ؟ هذا لصالح الجميع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عارضة الأزياء والمؤثرة الاجتماعية رفضت الأمر وطلبت من النجم الأرجنتيني الابتعاد عنها، وهو ما يبدو أنه تسبب في زيادة غضبه منها، ولذا بدأ يُكيل لها ولصديقها الجديد، إل جانتي، الشتائم والإهانات العنصرية في رسائل ديسمبر.

يُشار إلى أن قصة زواج نارا وإيكاردي التي بدأت عام 2014 بخيانة للاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز قد انتهت رسميًا بالطلاق مؤخرًا، ولكن رغم ذلك مازالت الفضائح تُواصل الطرفين خاصة مع تدخل الشرطة كثيرًا لفض نزاعاتهم.