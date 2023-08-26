فضيحة جديدة لروبياليس .. أجبر نساء المنتخب الإسباني على حضور المؤتمر فقدمن استقالتهن!

أزمات المنتخب الإسباني للسيدات تتواصل!

قرر جميع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات، وعددهم 11 عضوًا تقديم استقالتهم بشكل جماعي باستثناء المدرب خورخي فيلدا، بعد أقل من أسبوع على فوزهم بلقب بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" رسميًا إيقاف لويس روبياليس، مؤقتًا لمدة 90 يومًا، ورفض رئيس الاتحاد الإسباني تقديم استقالته ومهاجمته لبعض النساء بالأمس أثناء عقد الجمعية العمومية.

وعرض روبياليس، التجديد لمدة أربع سنوات على فيلدا، خلال منتصف الجمعية العمومية غير العادية أمس الجمعة، قائلًا: "خورخي، أدعوك للبقاء معنا للسنوات الأربع المقبلة، براتب نصف مليون يورو سنويًا".

وجاء مضمون بيان أعضاء المنتخب الإسباني كالتالي: "نتيجة للأحداث التي وقعت بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات، نعرب عن إدناتنا الشديدة للسلوك الذي أبداه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، مع لاعبة المنتخب، جينيفر هيرموسو".

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وأضاف البيان: "بعد الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالأمس وتقديم قصة لا تعكس بأي شكل من الأشكال مشاعر اللاعبة والتي صرحت بأنها شعرت بأنها "ضحية عدوان"، فإننا ندعم جينيفر هيرموسو".

وتابع البيان: " نحن منزعجين من إجبارنا على حضور الاجتماع بالأمس، ومحاولة جعل المجتمع يفهم أننا نشارك في قرارات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

واختتم البيان: " نتمنى إعادة هيكلة المنتخب الوطني النسائي وإضفاء الطابع المهني عليه، وهي المهمة التي عملنا من أجلها دائمًا بأقصى قدر من الاحترافية".