فضيحة جديدة في الدوري الإسباني؟ .. حكم سابق يكشف عن غرفة التحكيم السرية!

فضيحة جديدة في الدوري الإسباني!

فجر أحد الحكام السابقين في الدوري الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن استخدام غرفة تحكيم سرية، بخلاف غرفة تحكيم الفيديو الموجودة بالفعل.

الحكم السابق خافيير إسترادا فيرنانديز، كشف في حواره مع راديو "ماركا" عن وجود غرفة تحكيم سرية، يتم استخدامها في المباريات الهامة، بخلاف غرفة تحكيم الفيديو في باقي المباريات.

وشدد فيرنانديز في حديثه، أن تلك الغرفة لا يتم إدراجها في النظام الأساسي للاتحاد الإسباني، ولا في عقود عمل الحكام، أو البروتوكولات الدولية.

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وبحسب الحكم المعتزل، فإن تلك الغرفة بدأت في الظهور في موسم 2019-20، في المباريات الكبيرة مثل مباراة الكلاسيكو، ويكون هناك اتصال بين الغرفتين في بعض الحالات.

وفي سياق متصل، نفت رابطة الدوري الإسباني، وجود أي غرفة تحكيم سرية في المباريات بالبطولات المختلفة، وأكد أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد إلا غرفة تحكيم واحدة.