فضيحة جديدة .. فتاة تتهم أربعة لاعبين بالاعتداء عليها جنسيًا بشكل جماعي في الأرجنتين!

قرار صارم من ناديهم بعد الحادث

فضيحة مُدوية هزت أرجاء الكرة الأرجنتينية خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إبلاغ فتاة عن تعرضها للاغتصاب من أربعة لاعبين بفريق فيليز سارسفيلد.

الفتاة البالغ عمرها 24 سنة قررت اتهام كل من أبيل أوسوريو، خوسين فلورنتين، بريان كوفري وسيباستيان سوسا، بالقيام بالاعتداء الجنسي الجماعي عليها يوم 3 مارس الجاري.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن الضحية المزعومة قدمت الشكوى إلى وحدة المدعي العام المعنية بالجرائم ضد السلامة الجنسية في محافظة توكومان، ويجري الآن التحقيق في الأمر.

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وأوضحت الفتاة في شكوتها، أنها تلقت رسالة من سيباستيان سوسا وهو يقوم بدعوتها إلى أحد الفنادق، وقبلت هذه الدعوة متوجهة إلى الغرفة رقم 407 من هذا الفندق.

وتعرضت الفتاة لصدمة شديدة عندما وجدت الشخص المذكور مع باقي اللاعبين بنفس الغرفة، وأشارت إلى أنهم اعتدوا عليها جنسيًا من دون موافقتها.

وطلب مكتب المُدعي العام إجراء فحص طبي صارم على الضحية المزعومة والملابس التي ارتدتها خلال هذه الليلة.

ومن جانبه قام نادي سارسفيلد بتجميد اللاعبين المتورطين في القضية بعد علمه بهذه الفضيحة، ومنهم بريان كوفري الذي سبق أن لعب بنادي ريال مايوركا الإسباني.