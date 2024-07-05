فضيحة تهز كوريا الجنوبية .. والد وشقيق سون هيونج مين متهمان بالاعتداء على "قاصر"!

الشرطة تبدأ التحقيق في القضية وتحيلها إلى المدعي العام

استجوبت السلطات في كوريا الجنوبية، سون وونج جونج، والد سون هيونج مين، لاعب توتنهام، الذي يعمل كمدرب في أكاديمية كرة قدم سون الشهيرة، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء جسديًا ونفسيًا على لاعب قاصر.

وبحسب مصادر لوكالة "يونهاب" للأنباء، فإن فريقًا من النيابة استجوب 3 مدربين في مدينة تشنتشون، حيث تقع أكاديمية سون، للتحقيق معهم في مزاعم والدي اللاعب القاصر.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد المدربين المتهمين من قبل والدي القاصر، هو الأخ الأكبر لمهاجم توتنهام، سون هيونج يون.

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وقدم والدا الضحية المزعومة شكوى بعد أن اكتشفا أن ابنهما، عند عودته من معسكر ربيعي في محافظة أوكيناوا اليابانية، كان لديه ندبة على فخذه يُزعم أنها نتجت عن ضرب أحد مدربي المركز له بعلم الراية الركنية، حيث كان يعاقبه بسبب تقصيره في المران.

كما اتهم اللاعب الشاب، مدربه سون بتوبيخه لفظيًا، بسبب الأخطاء التي ارتكبها أثناء التدريب ومدرب آخر بضربه في أجزاء مختلفة من الجسم أثناء تواجده في مرافق الأكاديمية.

وأحالت الشرطة في مقاطعة جانجوون، المقاطعة التي تقع فيها أكاديمية سون، القضية إلى المدعي العام، في حين اكتفى والد قائد منتخب كوريا الجنوبية بنفي جميع الادعاءات في العلن.