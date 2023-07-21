فضيحة تهدد لاعب برشلونة السابق .. تلاعب بالمباريات ووعد بصعود فرق على حساب غيرها!

أزمة كبيرة للاعب برشلونة السابق!

كشفت تقارير صحفية عن أزمة كبيرة بطلها نجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الحالي صامويل إيتو الذي اتهم بالفساد والتلاعب بالمباريات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا رازون" والتي أكدت أن أيام إيتو في رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد تكون معدودة بعد تلك الفضيحة.

ونشرت الصحيفة محادثة بين إيتو وفالنتين جواين، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، حيث قال فيها إيتو: "هناك بعض الأشياء التي نستطيع القيام بها، لكن علينا الحفاظ على السرية يا أخي".

وأضاف: "أنا خارج البلاد، لم أصل بعد ولا أستطيع الحديث مع الحكام بشكل مباشر وأن أخبرهم احذروا من هذا أو ذاك، يجب أن أتحدث مع رئيسهم أولًا".

وأكمل: "لا تقلق سنعطيك الثلاث نقاط وسنوقف الحكم، لكن دعني أصل إلى الكاميرون أولًا، ودعنا نتقابل بشكل سري لنتحدث عن الأمر".

جدير بالذكر أن فيكتوريا يونايتد كان قد أمن صعوده للدرجة الأولى في الدوري الكاميروني في شهر أبريل الماضي، وحتى الآن لم يرد إيتو على تلك الإدعاءات!