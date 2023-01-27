أسطورة أتلتيكو والبرتغال يهاجم "فضيحة" ديربي مدريد!

اعترض على عدم طرد سيبايوس

قام باولو فوتر نجم أتلتيكو مدريد السابق، بمهاجمة التحكيم بعد خسارة الفريق للديربي أمام ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

أتلتيكو خسر الديربي بنتيجة 3/1 رغم تقدمه بهدف سجله ألفارو موراتا، حيث عاد ريال إلى المباراة بثلاثية أحرزها رودريجو، كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وقال فوتر عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقًا على إحدى اللقطات:"كيف يعقل أن سيبايوس لم يحصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 71؟ إنها فضيحة، شعرت أننا عدنا إلى الثمانينيات والتسعينيات".

وأضاف:"لحسن الحظ لم يقوموا بدعوتي للتعليق على هذه المباراة، إذا لم يمنعوني من الأساس من العودة إلى إسبانيا".

يذكر أن فوتر يعتبر من أهم اللاعبين في تاريخ البرتغال وأتلتيكو، حيث انتقل للفريق الإسباني في 1987 وهو العام الذي حصل فيه على المركز الثاني بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، واستمر مع العملاق المدريدي قبل الرحيل إلى بنفيكا في 1993 وخاض مسيرة حافلة بعدها مع أندية مارسيليا وميلان ووست هام، وقضى فترة قصيرة في الدوري الياباني قبل الاعتزال في 1999.