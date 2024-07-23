فضيحة جديدة بالدوري النرويجي .. بطاقة حمراء لطبيب تفجر شجارًا في الملعب!

نهاية دراماتيكية لمباراة ساربسبورج وبران

يبدو أن أزمات الدوري النرويجي لا تنتهي، فبعد مباراة مثيرة تم إلغائها بسبب شعب الجماهير، قام حكم في مباراة أخرى بنفس المسابقة بطرد أخصائي العلاج الطبيعي.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على واقعة غريبة من الدوري النرويجي، حيث قام ماريوس لين حكم مباراة ساربسبورج 08 وبران، أخصائي العلاج الطبيعي جواو فيريرا في مشهد غير معتاد.

بدأت الواقعة، عندما سقط أحد أعضاء فريق ساربسبورج مصابًا بتشنج عضلي وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لينطلق فيريرا بسرعة إلى الملعب لمعالجة اللاعب المُصاب، لكن الحكم أظهر له بطاقة صفراء مما أسعد جماهير بران.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكم النرويجي قام بإشهار بطاقة صفراء أولى لأخصائي العلاج الطبيعي قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، لأنه اقتحم أرض الملعب بدون إذن ثم وجه له بطاقة صفراء ثانية وطرده، بعدما تجادل معه ورفض المغادرة.

وبعد طرده بسبب بطاقتين صفراوين، بدا أن الأخصائي يضحك على قرار الحكم وهو يتجول في الملعب، بينما أشار لاعبو الخصم نحو الخطوط الجانبية في محاولة لإبعاده عن الملعب، قبل أن ينشب شجار بين لاعبي الفريقين بسبب القرار المثير للجدل، ثم خرج فيريرا أخيرًا من الملعب وهو يهز رأسه.

وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) بعد نهاية دراماتيكية، شهدت تقدم ساربسبورج عن طريق هنريك مايستر في الدقيقة (90+1) قبل أن يتعادل أوني هيجيبو لبران (94)، بينما يواجه فيريرا الآن عقوبة الإيقاف خلال المباراة المقبلة لفريقه، مما يثير تساؤلات حول من سيعالج اللاعبين المصابين.

وفي نفس الجولة، كان جمهور فريق روزنبورج النرويجي، قد قام خلال مباراة ليلشتورم بإلقاء كرات التنس، وفطائر السمك والألعاب النارية داخل الملعب، مما أدى إلى إلغاء اللقاء.