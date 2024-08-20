فيديو | فضيحة واعتداءات جسدية ونفسية .. لاعب سابق في الدوري السعودي ينهال بالضرب على زوجته

ناديه فسخ عقده والقضاء يحقق في الواقعة..

يبدو أن مسيرة أحد اللاعبين البيروفيين في الملاعب على وشك الانتهاء في ظل أزمة أسرية، تم تسريب فيديوهات منها، ورطته أمام الرأي العام في بلاده.

الحديث هنا عن كريستيان كويفا؛ لاعب سينسيانو البيروفي الحالي والفتح السعودي الأسبق، الذي انهال بالضرب في أماكن متفرقة على زوجته باميلا لوبيز، في واقعة موثقة بالفيديوهات.

لوبيز رفعت دعوة قضائية ضد زوجها، متهمة إياه بالعنف المنزلي والاعتداء عليها جسديًا ونفسيًا في أكثر من مناسبة، ولا تزال التحقيقات جارية.

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لكن إدارة سينسيانو لم تنتظر نتيجة التحقيقات، وأعلنت على الفور أمس الثلاثاء، فسخ عقد اللاعب بشكل رسمي، مشددة على رفضها العنف بكافة أنواعه.

ومن جانبه، أصدر كويفا بيانًا رسميًا للدفاع عن نفسه، موضحًا أنه يعاني من اكتئاب حاد منذ ديسمبر 2023، مطالبًا جهات التحقيق بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.

وطالب البيروفي كذلك بتركه يمارس كرة القدم، لحين ظهور نتيجة التحقيقات، فكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا لا أهرب من مسؤوليتي، لكني أدعو الله ألا تُسلب مني شريان الحياة بالنسبة لي ألا وهي كرة القدم، أثناء البحث عن الحقيقة، أرجو أن تسمحوا لي باللعب، فهذا يدعمني".

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم للفتح في يناير 2021، قبل تتم إعارته لنادي أليانزا ليما البيروفي في صيف 2023 ولمدة ستة أشهر فقط، حتى استغنى عنه النموذجي نهائيًا في شتاء 2024.