بعد أن فضل برشلونة شتشيسني عليه.. كيلور نافاس يضحي براتبه الكبير من أجل مزاملة فيدال!

أسطورة كوستاريكا يريد الاستمرار في لعب كرة القدم

كان الحارس الأسطوري الكوستاريكي كيلور نافاس على رادار برشلونة حين كان الأخير يخطط لاستبدال المصاب مارك أندريه تير شتيجن والذي انتهى موسمه رفقة الفريق الكتالوني.

لكن في النهاية وصل فويتشيك شتشيسني إلى سدة حراسة المرمى في النادي الكتالوني دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن، مع توقعات بأن يبدأ المشاركات ضد بارباسترو في كأس الملك.

لكن على الأرجخ فقد وجد الحارس الكوستاريكي الذي يعد دون ناد منذ بداية الموسم ضالته في الميركاتو الشتوي، سيعود إلى كرة القدم من بوابة عملاق تشيلي، كولو كولو.

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في حال إتمام هذه الصفقة، فسيكون نافاس زميلًا لنجم منتخب تشيلي أرتورو فيدال، الذي انضم إلى العملاق كولو كولو مطلع الموسم قادمًا من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

وفقًا لصحيفة "سبورت" فإن الحارس البالغ من العمر 38 عامًا سيكون مطالبًا بخفض مطالبه المالية، وهو ما تؤكده الصحافة التشيلية التي أصرت على أن نافاس كان يريد ما قيمته 112 ألف يورو شهريًا، ولكن الآن الرقم يدور حول 88 ألف يورو شهريًا، ما يعني أنه سيكون ثاني أعلى لاعب أجرًا في الفريق خلف فيدال، الذي يتقاضى حوالي 114 ألف يورو شهريًا.