"فضل الاتحاد على أندية العالم" .. هل دمر جوتا مسيرته الكروية بيده؟

جوتا لم ينضم إلى الاتحاد من أجل التنزه بل سيجد أجواء غير متوقعة!

بعد تألقه مع فريق سيلتك الأسكتلندي، نجح نادي الاتحاد في حسم التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، ولكن يبدو أن اللاعب الشاب لن تكون أمامه مهمة سهلة!

وتحدث أيان كاثرو المدرب المساعد لفريق نادي الاتحاد خلال تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية، حيث قال: "جوتا رحل عن بيئة ممتازة نشأ فيها، وجاء إلى بيئة أخرى رائعة ستشهد تطوره".

وشدد كاثرو على أن جوتا أمامه موسم صعب للغاية مع الاتحاد، حيث أكد على أنه سيخوض مباراة كل 3 أيام وفي حضور 50 ألف مشجع، وأن الجماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.

وأضاف: "أعتقد أنه كان من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام به من جميع أندية العالم، بالنظر للمرحلة التي وصل لها في حياته المهنية"، في إشارة إلى أنه كان من الممكن أن ينتقل إلى أي فريق أوروبي كبير، ولكنه فضّل الاتحاد.

واختتم كاثرو تصريحاته قائلًا: "قد يظن الاسكتلنديين أن السعودية بلد متأخر في التدريب، ولكن جوتا سيتدرب تدريبات صعبة جدًا، وينتظره موسم صعب وهذه ليست خطوة للوراء كما يتوقع البعض، ينتظرنا المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية".