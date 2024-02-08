بعد أن فضحهم أمام الرأي العام .. روبرتو مانشيني يحضر مفاجأة غير متوقعة لسلمان الفرج وثلاثي النصر

تحوّل غريب في أزمة "المتمردين"..

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بعد إثارته ضجة كبرى واتهامهم أمام الرأي العام.. يبدو أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، يحضر مفاجأة للسداسي المستبعد من الأخضر، أو فيما عُرِفوا بـ"المتمردين".

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مانشيني استبعد قائد الهلال سلمان الفرج، وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى علي هزازي وخالد الغنام، من قائمة السعودية في بطولة كأس أمم آسيا "قطر 2023"؛ بحجة تمردهم ورفضهم اللعب بقميص الأخضر.

هذه الاتهامات دفعت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لفتح تحقيق ضد هؤلاء اللاعبين، مع أنباء عن إمكانية إيقافهم لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

لكن.. برنامج "في المرمى" فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن إمكانية عودة السداسي المستبعد، إلى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وعدم معاقبتهم.

نايف الثقيل مراسل البرنامج في الدوحة القطرية، نقل عن مصادر مقربة من مانشيني، بأن المدرب الإيطالي يرحب بعودة هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب، وضمهم في المعسكر القادم.

وشدد على أن الأزمة حاليًا تتمثل في إداري المنتخب حسين الصادق؛ حيث هُناك غضب كبير من اللاعبين ضده، بسبب التقارير التي كتبها عنهم؛ وهو الأمر الذي يستدعي تدخل اتحاد الكرة.

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