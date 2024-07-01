بعد فشل صفقة ناتشو .. الاتحاد يتحرك لضم اسم إسباني آخر و"براتب ضخم"

صفقة إسبانية على رادار الاتحاد..

رصد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، اسمًا إسبانيًا جديدًا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتحاد كان يريد التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، في صيف العام الحالي؛ إلا أن نادي القادسية السعودي كان الأسرع، ونجح في حسم الصفقة بشكل رسمي، لمصلحته.

وفي هذا السياق.. أعلن برنامج "الشيرينجيتو"، تقديم الإدارة الاتحادية "عرضًا" إلى المدافع الإسباني ماريو هيرموسو؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرنامج الإسباني الشهير كشف مساء اليوم الإثنين، عن أن نادي الاتحاد عرض على هيرموسو، عقدًا لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي يُقدر بـ12 مليون يورو.

جدير بالذكر أن المدافع البالغ من العمر 29 سنة، انتهى عقده رسميًا مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء أمس الأحد؛ وذلك بعد 5 سنوات مثّل فيهم الفريق الأول لكرة القدم، ومشاركًا في 174 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.