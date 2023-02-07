بعد فشل انتقاله.. بيكيه ينقذ منبوذ ريال مدريد

إيسكو يبحث عن نادٍ جديد ودوري بيكيه يقدمون عرضًا.

ما زالت رحلة الإسباني إيسكو، لاعب ريال مدريد الأسبق، عن نادٍ مستمرة وقد يجد طوق النجاة في دوري بيكيه.

وترك إيسكو ريال مدريد الصيف الماضي وانتقل لإشبيلية، لكنه رحل عن الفريق ديسمبر الماضي ولم ينضم لنادٍ في فترة الانتقالات الماضية رغم كثرة الأخبار عن قرب انتقاله للعب في تركيا أو قطر.

إيسكو لديه فرصة البقاء في إسبانيا ولكن للعب في بطولة "كينجز ليج"- أو دوري الملوك الذي أطلقه جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل مع صديقه إيباي لانوس الذي قال لكواترو الإسبانية: "تحدثت شخصيًا مع إيسكو إن أراد التجربة واللعب لأسبوع حتى وأنا أعرف أن لديه عروض. تحدثت معه إن كان مهتمًا. رد بأنه يقدرعرضي لكن ما زال لديه بضع سنوات في مشواره".