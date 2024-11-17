تجهيزًا لاحتمالية فشل التجديد لكريستيانو رونالدو؟ .. النصر يقترب من التعاقد مع مهاجم فنربخشه

الطرفان وصلا لشبه اتفاق..

أبديل على مقاعد البدلاء للبرتغالي كريستيانو رونالدو أم تحسبًا لفشل ملف التجديد له؟! .. هذا السؤال هو ما يدور حاليًا في الوسط الرياضي بعد أنباء اقتراب نادي النصر السعودي مع مهاجم جديد.

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عقد الدون مع العالمي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تؤكد أن التجديد هو الأقرب له، كونه أحد الركائز الأساسية في "رؤية السعودية 2030"، بجانب مزاعم رغبته في المشاركة بكأس العالم 2026 وبحثه عن الاستقرار قبل ذلك الحدث.

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لكن قبل ساعات، خرج صاروخ ماديرا بتصريح مقلق بعض الشيء لجماهير، مؤكدًا أن أمامه عام أو عامين على خطوة الاعتزال.

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بالتزامن مع تلك التصريحات، أكد برنامج "سبورت سنتر" أن النصر يتفاوض حاليًا مع المغربي يوسف النصيري؛ مهاجم فنربخشه التركي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج أن الطرفين وصلا بالفعل لشبه اتفاق على خطوة التعاقد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

كانت تقارير صحفية قد زعمت أن الهلال حاول التعاقد مع النصيري الصيف الماضي قبل أن يستقر على ضم الشاب البرازيلي ماركوس ليوناردو.

يذكر أن المغربي كان قد انضم للنادي التركي في صيف 2024 بعد أربعة أعوام مع إشبيلية، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2028-2029.

وخاض صاحب الـ27 عامًا 17 مباراة مع فنربخشه في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.