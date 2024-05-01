"فشلت ومنافسيك ليسوا مثلك" .. عضو شرف الهلال يُهاجم أنمار الحائلي بعد تصريحاته

رد هلالي على أنمار الحائلي

أثار أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الجدل، بعد تصريحاته القوية التي أطلقها عقب خسارة فريقه أمام الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليرد عليه أحد أعضاء الشرف في الزعيم.

الحائلي أطلق تصريحات نارية عبر خلالها عن غضبه من دعم الأندية، مؤكدًا على أن الدعم غير متساوي وأن الأندية لا يدعمها أحد سوى الدولة فقط.

ونشر حسن الناقور عضو شرف الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يرد فيها على تصريحات أنمار الحائلي، حيث أكد على أنه فشل في جلب الدعم لناديه عكس منافسيه.

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وكتب الناقور: "يا أنمار مع احترامي لك إذا لم يكن لك داعمين في ناديك وفشلت أن تجلب الدعم من رجال الاتحاد، هذا لا يعني أن البقية مثلك".

وأضاف: "الوليد بن طلال دعمه واضح وصريح ومعلن عبر النادي وموثوق، ولا يمكن الآن أن يُعلن النادي عن مبالغ دفعت من شخصيات إلا تكون مثبتة دفتريًا لأنها ستحاسب عليها".

وتلقى الاتحاد الهزيمة على يد الهلال في نصف نهائي كأس الملك، في مواجهة لعب الزعيم معظمها بـ10 لاعبين فقط!