"فزنا في الشوارع" .. رد عنيف من كاسياس على مقارنة جيله بمنتخب إسبانيا الحالي!

مقارنة غير مقبولة بالنسبة لأسطورة إسبانيا وريال مدريد

سنوات طويلة مرت منذ آخر مرة صعدت فيها إسبانيا إلى منصات التتويج في البطولات الكبرى، لتحصل على فرصة جديدة للقيام بذلك عندما تخوض نهائي يورو 2024 أمام إنجلترا.

إيكر كاسياس كان أحد أبطال منتخب لا روخا الذي حقق المجد لبلاده وفاز ببطولتي يورو 2008 وكأس العالم 2010، وقبل النهائي المقرر له غدًا، الأحد، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، يبدو أن أسطورة ريال مدريد يشعر بالإهانة عندما تتم مقارنة جيله الأسطوري بالفريق الحالي الذي يُدربه لويس دي لا فوينتي.

وقال النجم المعتزل في مقابلة مع "El Partidazo de Cope":"لقد فزنا في الشوارع، لا يمكن مقارنة هذا الجيل بالفريق الحالي، بمرور الوقت أدركنا أنه من المستحيل تكرار ما فعلناه، لقد لعبنا بطريقة مختلفة للغاية، وقدمنا كرة قدم هيمنت على العالم وكنا في مستوى أعلى من الجميع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت ذاته قرر الإشادة بالفريق الحالي لإسبانيا قائلًا:"أحب كل شيء في هذه المجموعة، يجب أن نعطي المدرب الإشادة التي يستحقها، لقد منح إسبانيا السيطرة والأناقة اللازمة في الملعب، ولكن ذاكرة الناس انتقائية لذلك لن يتذكرك أحد إلا إذا حققت البطولة".

وعن الانتقادات الموجهة لألفارو موراتا:"يجب عليه التغلب على هذا الأمر، فهو لم يعد الطفل الذي جاء إلى الفريق الأول وكان يبدو عليه الاهتزاز والخوف، عليه أن يغرس القيم الإيجابية في اللاعبين الصغار، لأن وصوله إلى ما هو عليه الآن يؤكد أنه فعل العديد من الأشياء الصحيحة في مسيرته".

وفي نهاية حديثه أكد كاسياس تراجعه عن فكرة الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني، لأنه يؤمن بأن النظام الانتخابي أصبح معقدًا بشكل يجعل حظوظه ضعيفة للغاية، مستخدمًا تعبير "محاربة الدبابات بالسيف" لتجسيد مدى صعوبة نجاحه.