فزاعة صلاح تفيق هالاند .. النرويجي يستعيد جزءًا من مستواه أمام برايتون

فزاعة صلاح تفيق هالاند....

نجح مانشستر سيتي، في تحقيق فوز هام على حساب برايتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

فوز مانشستر سيتي، ضمن له العودة إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت، في انتظار قمة مباريات الجولة والتي ستجمع بين آرسنال وتشيلسي.

وشارك إرلينج هالاند، مهاجم سيتي، في فوز بتسجيله هدف، والمشاركة في المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية، ليستمر في صدارة الترتيب.

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ماذا قدم هالاند أمام برايتون؟

فزاعة صلاح تفيق هالاند

لا أحد ينكر تراجع مستوى هالاند، بشكل ملحوظ هذا الموسم وبالرغم من هذا إلا أنه يتصدر قائمة ترتيب هدافي البريميرليج، ولكن صدارته أصبحت مهددة من الفرعون المصري محمد صلاح.

هالاند نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مباراة الليلة، ليؤكد خروج فريقه بنقاط المباراة كاملة، ويواصل مانشستر سيتي طريقه نحو القمة، وللهدف فوائد عديدة بالنسبة للمهاجم النرويجي.

مهاجم مانشستر سيتي، يسعى للحفاظ على لقب الهداف الذي حققه الموسم الماضي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وفي الموسم الحالي ظهرت عليه حالة من التكاسل وتراجع المستوى، وفي الوقت نفسه بدأ محمد صلاح في الزحف تجاه قمة الهدافين.

قبل مباراة مانشستر سيتي، تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين ليقلص الفارق مع هالاند، إلى هدف واحد مما جعل النرويجي يشعر بالقلق على صدارته، فرأيناه في مباراة الليلة يستعيد جزءًا من مستواه السابق، ويعمل بجهد من جديد لتوسيع الفارق، ويسجل هدفًا ليصل إلى الهدف التاسع ويوسع الفارق من جديد إلى هدفين مع صلاح.

في مباراة الليلة شاهدنا هالاند، لأول مرة يسجل هدفًا من تسديدة بعيدة المدى، ويبذل فيها جهدًا كبيرًا في تسجيل الهدف، عكس باقي المباريات إذ كان يتعرض لانتقادات باعتماده على زملائه في تسجيل الأهداف ويكتفي اللاعب فقط باللمسة الأخيرة.

وبخلاف الهدف تحرك هالاند بشكل ملحوظ في المباراة، وتمركز في مناطق مميزة، كادت أن تجعله يضيف الهدف الثالث لفريقه، لولا قرار زميله ألفاريز الخاطئ وقراره بالتسديد بدلًا من التمرير.