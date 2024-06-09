"أذهب للحمام وأنا أفكر في كاحلي" .. دي يونج يكشف آخر تطورات إصابته

هل يشارك في أولى لقاءات الطواحين في اليورو؟

علق نجم برشلونة الهولندي فرينكي دي يونج على آخر تطورات إصابته قبل افتتاح هولندا مشوارها في أمم أوروبا 2024.

وبحسب "موندو"، يقترب لاعب خط الوسط من التعافي من الإصابة في الكاحل التي أبعدته عن الأسابيع الأخيرة من الموسم، وقد يشارك بالفعل في أولى لقاءات الطواحين باليورو ضد بولندا.

وتحدث دي يونج مع التلفاز الهولندي عن الإصابة وقال: "كاحلي بخير وأتمنى أن أتواجد في أولى المباريات، عندما تصاب تفكر في الأمر طوال الوقت".

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وأتبع: "استيقظ في منتصف الليل للتفكير في الأمر، أذهب للحمام وكل تفكيري في كاحلي، 24 ساعة كل همي هذا الأمر".

وواصل نجم البلوجرانا: "في المعسكر أشعر وكأننا في مخيم للمدرسة ولذا أمضي وقتاً طيباً، أملك نظاماً غذائياً خاصاً هنا، توست وأفوكادو وبيض وفاكهة للإفطار، وباستا للغذاء والعشاء".