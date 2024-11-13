مازال يُعاني من الإصابة .. فرينكي دي يونج يكشف عن موقفه من اللعب مع هولندا ضد المجر

فرينكي دي يونج يكشف عن موقفه من مواجهة المجر

كشف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة ومنتخب هولندا، عن أنه مازال يُعاني من بعض الآلام بسبب الإصابة، متحدثًا عن مصيره من اللعب أمام المجر.

ويستضيف المنتخب الهولندي نظيره المجري مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال دي يونج خلال تصريحات إعلامية: "لقد واجهت بعض المشاكل وما زلت أواجهها، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فلن يمثل مشكلة أن ألعب مباراة السبت".

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وأكد نجم برشلونة على أنه ليس جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات، ولكنه يأمل المشاركة أمام المجر يوم السبت، أو البوسنة مساء الثلاثاء، لحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتسببت الإصابة بالكاحل، في غياب دي يونج عن صفوف المنتخب الهولندي منذ 14 شهرًا، حيث علق على تلك الفترة: "كانت فترة صعبة والغياب عن بطولة أوروبا صعب للغاية، واليورو من أحد أبرز الأحداث في حياتك المهنية".