"قالوا الأكاذيب عني" .. فرينكي دي يونج يرد على اتهامات إصابته وراتبه الضخم

لاعب الوسط الهولندي يرد على شائعات المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها

رد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة، على الاتهامات التي وجهت له خلال الفترة الأخيرة، بشأن الراتب الذي يحصل عليه، بالإضافة إلى رفضه الخضوع لعملية جراحية من أجل الاستمتاع بالإجازة التي حصل عليها.

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وأصيب دي يونج بإصابة في الكاحل خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في شهر أبريل الماضي، وذلك أثناء الاستعداد للموسم الجاري.

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وقال اللاعب الهولندي خلال تصريحات نشرها برشلونة عبر حسابه على منصة "إكس": "إصابتي 3 مرات في نفس الكاحل تسبب لي في صدمة نفسية حقًا".

وأضاف: "أستعيد ثقتي تدريجيًا في تسديد الكرة بقوة، والتدخل بقوة في الالتحامات، ولكن سأعود قريبًا إلى المباريات، ومن المحبط جدًا بالنسبة للاعب الذي يتنفس كرة القدم أن يخرج من الملعب".

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دي يونج واصل: "الناس تعتقد أنني أكسب الكثير من المال، ويقولون إنني يجب أن أجري عملية جراحية، ولكنني لا أريد ذلك، وأنا أستمتع في الإجازة ولا أتدرب لكن هذا ليس صحيحًا، واتفق الجميع داخل النادي على عدم إجراء الجراحة هو الخيار الأفضل".

لاعب برشلونة اختتم حديثه قائلًا: "لقد قالوا الكثير من الأكاذيب عني، قالوا إنني لا أريد إجراء العملية الجراحية، وأيضًا أنهم يدفعون لي الكثير من المال، وأنني أحصل على راتب 37 مليون يورو، وهذا غير صحيح، وراتبي بعيد كل البعد عن ذلك، وأنا لست قريبًا من هذا المبلغ".