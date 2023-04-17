خيتافي يسخر من تصريحات مدرب برشلونة عقب التعادل

سخر نادي خيتافي من تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة عقب نهاية مباراة الفريقين معًا بالأمس بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة، أن فريقه "معتاد على اللعب بدون شمس" وأن الشمس أثرت على النتيجة.

وسخر مدرب خيتافي كيكي سانشيز فلوريس، من تصريحات تشافي واقترح أن يستثمر لاعبي برشلونة في منتجات واقية من الشمس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي خيتافي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشور ساخر يسأل متابعيهم عما إذا كانوا فريق نيفيا أو فريق أفترسون.

وعانى برشلونة أمام فريق خيتافي بالأمس، واكتفى بالتعادل المحبط 0-0 وهو التعادل السلبي المتتالي للفريق.

ويتطلع برشلونة إلى مواصلة مسيرته نحو لقب الدوري عندما يواجه منافسه أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة.