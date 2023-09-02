فريق مفاجئ .. طارق حامد يتفق مع ناديه الجديد وينتظر قرار الاتحاد

الدولي المصري لم يعد في خطط بطل دوري روشن

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل المصري طارق حامد لاتفاق مع ناديه الجديد الذي سيلعب له الموسم الجاري في دوري روشن السعودي، وذلك بعد خروجه من حسابات فريقه الاتحاد.

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حامد انضم للعميد الصيف الماضي ولعب دورًا مؤثرًا في تتويجه بالدوري السعودي، لكن ثورة الانتقالات التي حدثت في السعودية هذا الصيف أطاحت به من التشكيل الأساسي لحساب نجولو كانتي وفابينيو.

الاتحاد بحاجة للتخلص من لاعبين أجنبيين على الأقل في قائمته الحالية ليستطيع التعاقد مع قلب دفاع وجناح جديد، ويبدو أن طارق حامد سيكون أول الراحلين بعد اتفاقه مع نادي ضمك على توقيع عقد يمتد لموسمين قادمين.

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الرياضية أوضحت أن صاحب الـ34 عامًا أتم اتفاقه وبانتظار قرار الاتحاد وموافقته على طلب ضمك شراء المدة المتبقية في عقده والبالغة موسم واحد.

ويبدو اختيار ضمك مفاجئًا بعد الحديث المتزايد في الإعلام المصري عن عودة حامد لناديه الزمالك عقب انتهاء رحلته مع الاتحاد، لكن اللاعب اختار البقاء في السعودية.

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وجواو جوتا، ويمتلك في قائمته من الأجانب كلًا من عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وطارق حامد ومارسيلو جروهي، بجانب أحمد حجازي الذي لم يُسجل نظرًا لإصابته وغيابه الطويل عن الفريق.

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