في مقطع فيديو مثير على TikTok من GOAL's FanZone، يثير مشجع كرة القدم المتحمس FirasTalksFootball الجدل القديم، حيث يقارن بين فريق مانشستر يونايتد الأسطوري بقيادة السير أليكس فيرجسون في عام 2008 وفريق مانشستر سيتي الذي حطم الأرقام القياسية في موسم 2017-2018.

يؤكد Firas بجرأة أن "فريق مانشستر يونايتد لعام 2008 هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق".

لكن سرعان ما يرد عليه مقدم آخر. "هل سمعت عن Centurions؟" يتحدى فيراس، في إشارة إلى موسم سيتي الذي حقق 100 نقطة. ويستمر الهجوم بأسئلة محددة: "هل سمعت عن أغويرو؟ هل سمعت عن ساني؟ هل تشاهد كرة القدم؟"

أجاب فراس باندهاش: "ليروي ساني أمام روني ورونالدو وتيفيز وريان جيجز وبول سكولز، كل هؤلاء اللاعبين. أنت تتحدث معي عن ليروي ساني؟"

وأكد المضيف الآخر على أهمية اللقب قائلاً: "إنه يُسمى سنتوريونز لسبب ما. هل تعرف ماذا يعني سنتوريونز؟"

سارع فراس إلى الإشارة إلى أنه على الرغم من أن كلا الفريقين حققا موسمين ناجحين للغاية، إلا أن مانشستر يونايتد كان له الأفضلية. "كلا الفريقين فازا بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن خمن ماذا؟ في نفس الموسم، فزنا أيضاً بدوري أبطال أوروبا."

"في ذلك العام، كنا نتنافس ضد تشيلسي 2008 وأرسنال 2008. فابريغاس وفان بيرسي، وليفربول 2008 مع ستيفن جيرارد وفرناندو توريس." واختتم القضية بقوله: "كنا نتنافس ضد نخبة أقوى بكثير مما كانت عليه عندما فاز سيتي باللقب."

إذن، ما هو حكمك؟ هل لا يزال مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون في 2008 أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، أم أنك تمنح اللقب لفريق مانشستر سيتي؟