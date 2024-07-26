فريق كانتي "البلجيكي" يوقع مع بوجبا الكبير

اللاعب انضم بشكل مجاني

أعلن فريق رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي المملوك لنجم الاتحاد نجولو كانتي عن تعاقده مع الشقيق الأكبر لبول بوجبا، فلورنتين بوجبا مساء الخميس.

واشترى كانتي النادي في العام الماضي، وينافس الفريق في دوري الدرجة الثالثة البلجيكية، واحتل المرتبة العاشرة في الموسم الفائت.

ونشر النادي بياناً على "X" أعلن فيه عن التعاقد مع بوجبا الذي يبلغ من العمر 33 عاماً بصفة مجانية، متغنياً بخبراته الكبيرة، إذ استعرض خوضه 300 مباراة محترفة ولعبه في الدوري الفرنسي بالدرجة الأولى والثانية.

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وأشار البيان إلى أن لاعب سان إتيان السابق كان يستعد لتجربته المقبلة بالتدرب منذ الصيف الفائت مع رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، مما يجعله جاهزاً للمشاركة ومساعدة فريقه.

ولعب فلورنتين في عدة أندية حول العالم أبرزها سان إتيان وأتلانتا الأمريكي، وآخر تجاربه كانت مع موهون باجان البنغالي في 2023، وعلى الصعيد الدولي اختار تمثيل منتخب غينيا.