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فريق سعودي يخطط لـ"خطف" لاعب الهلال واستعارة فيرمينو من الأهلي

أحمد فرهود
Roberto Firmino - Al HilalGOAL AR
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ثنائي الهلال والأهلي قد ينضما إلى هذا الفريق السعودي في الشتوية!

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يعمل فريق سعودي، على التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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فيرمينو انضم إلى الأهلي السعودي، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول، في صفقة انتقال حر؛ إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط - حتى الآن -، لتزداد فرص رحيله في "الشتوية".

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، اختار نادي الفتح، النجم البرازيلي لـ"تدعيم" خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، والذي يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي.

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الصحيفة كشفت اليوم الأربعاء، عن أن قيمة الصفقة "الضخمة"، تقف عائقًا أمام انتقال فيرمينو إلى الفتح؛ حيث أنه إذا تم إيجاد حل لهذا الأمر، سيتم التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

وإلى جانب فيرمينو.. رصدت إدارة النموذجي، أحد مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لضمه في الميركاتو الشتوي أيضًا.

وحسب نفس الصحيفة، يريد نادي الفتح، التعاقد مع المهاجم الدولي السعودي عبد الله الحمدان، من نادي الهلال؛ على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر.

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