فريق سعودي خارج الحسابات يدخل سباق التعاقد مع راموس

هدى عزيز
Sergio Ramos PSG 2022-23Getty Images
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لمزاملة بنزيما مجددًا .. راموس يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

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يستمر الحديث عن مستقبل الإسباني سيرخيو راموس، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان.

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راموس جلس للاستماع إلى العروض المُقدمة له، من بينهم دوري المحترفين المكسيكي، من أجل مواصلة مسيرته الرياضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدافع الإسباني يمتلك عروضًا من الدوري الأمريكي ودوري المحترفين السعودي، لبحث إمكانية التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد السعودي هو الخيار الرئيسي بالنسبة لراموس، حيث يمكن لسيرخيو أن يجتمع مرة أخرى مع زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجموعة من النجوم التي تهبط حاليًا إلى الشرق الأوسط.

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بالنسبة لنجم ريال مدريد السابق قد يميل إلى الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك بسبب القرب من إسبانيا وإمكانية عدم الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة لزيارة عائلته.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 71199كريم بنزيما
  • 7051خاليدو كوليبالي
  • 10297روبرتو فيرمينو
  • 5539نجولو كانتي
  • 12823مارسيلو بروزوفيتش
  • 23093صفقة أخرى
130002 الأصوات