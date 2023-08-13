فريق سعودي خارج الحسابات يدخل سباق التعاقد مع راموس

لمزاملة بنزيما مجددًا .. راموس يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

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يستمر الحديث عن مستقبل الإسباني سيرخيو راموس، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان.

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راموس جلس للاستماع إلى العروض المُقدمة له، من بينهم دوري المحترفين المكسيكي، من أجل مواصلة مسيرته الرياضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدافع الإسباني يمتلك عروضًا من الدوري الأمريكي ودوري المحترفين السعودي، لبحث إمكانية التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد السعودي هو الخيار الرئيسي بالنسبة لراموس، حيث يمكن لسيرخيو أن يجتمع مرة أخرى مع زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجموعة من النجوم التي تهبط حاليًا إلى الشرق الأوسط.

بالنسبة لنجم ريال مدريد السابق قد يميل إلى الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك بسبب القرب من إسبانيا وإمكانية عدم الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة لزيارة عائلته.

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