فريق برازيلي يعلن التعاقد مع ليونيل ميسي

هل يغادر ميسي أوروبا؟

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي إتمام التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في صفقة مجانية بعد قراره بالرحيل عن النادي الكتالوني.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

المزيد من الفرق

وسوف يخرج البرغوث خلال أيام في بيان رسمي للإعلان عن كواليس قراره بالرحيل عن برشلونة بعد استمراره نحو 20 عامًا مع النادي الكتالوني.

ونشر الموقع الرسمي للنادي تفاصيل التعاقد مع ميسي بالمجان وبعقد يمتد لأربع سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

كما أشار البيان الرسمي أنّ النادي يحاول الجمع بين ميسي وكريستيانو رونالدو بضم الأخير من يوفنتوس مقابل 140 مليون يورو.

ولم يتوقف الأمر عند مجرد خبر، بل تحدث رئيس النادي، سيرخيو سانتوس، عن الصفقة بقوله: "ميسي لعب في مستويات عالية لعدة سنوات، ولا أمتلك ذرة شك في خبراته وإمكانياته والإضافة التي سيقدمها للفريق".

وبعد عدة ساعات، حذف النادي البرازيلي الخبر وأصدر بيانًا رسميًا يؤكد تعرض موقعه للقرصنة وتم نشر التعاقد مع ميسي، إلا أنّه تم التعامل سريعًا مع الأمر وحذف الخبر واستعادة السيطرة على الموقف.

كما أكد النادي أنه سوف يقوم بإجراء تحقيقات موسعة في الأمر لمعرفة من يقف خلف نشر هذه الأخبار الكاذبة ومعاقبة المذنب.

جدير بالذكر أنّ ميسي يحاول إنهاء مسيرته في برشلونة بشكل ودي والتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة لفسخ تعاقده دون اللجوء إلى المحكمة.