فريق المخاطرة.. أفضل 11 لاعبًا من المتوقع تألقهم في فانتازي الدوري الإنجليزي

عودة البريميرليج

تعد المخاطرة جزءًا أساسيًا في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، لأنها تضيف متعة غير طبيعية إلى المنافسة في جمع النقاط.

وحينما نعرض إليكم مجموعة من أبرز الخيارات غير المتوقعة، أو اللاعبين الذين يعتبر ضمهم إلى تشكيلتك يحمل نوعًا من مخاطرة، فإننا لا نرشح هؤلاء اللاعبين جميعهم، ولكن عليك اختيار عنصر أو اثنين على الأكثر من بينهم.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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فريق المخاطرة

أول اللاعبين المرشحين للتألق خلال الفترة القادمة، هو النجم الإنجليزي فيل فودين، وما يساعده على التألق هو جدول مانشستر سيتي السهل خلال الجولات الأربع القادمة، حيث يواجه الفريق وولفرهامبتون، وساوثهامبتون، وبورنموث، وبرايتون.

وقبل الانتقال إلى فريق آخر بخلاف مانشستر سيتي، لا يمكن نسيان جاك جريليش كذلك، إذ سيكون أمام النجم الإنجليزي فرصة كبيرة للتألق وحصد النقاط كذلك.

وعلى مستوى لاعبي الوسط، يوجد أيضا مجموعة أخرى من اللاعبين البارزين المرشحين لحصد النقاط، من بينهم برنان جونسون المتألق خلال الفترة الأخيرة مع توتنهام، كذلك يمكن أن يكون جيمس ماديسون خيارًا نوعيًا من نفس الفريق.

يوجد أيضا محمد قدوس لاعب وست هام، ولا يحظى النجم الغاني بنسبة ملكية كبيرة في اللعبة، حيث يتواجد بنسبة 4% فقط داخل التشكيلات، لذلك في حالة تألقه سيكون سلاحًا نوعيًا لمن يملكه.

وفي تشيلسي، لا يذهب الكثيرون إلى خيار مثل جادون سانشو، رغم أنه يتطور تدريجيًا ويحمل خطورة كبيرة على الجانب الأيسر، ولكنه بالطبع لا يغني عن تواجد كول بالمر في التشكيلة.

الخيار السابع، هو أداما تراوري نجم فولهام، الذي يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

وعند الانتقال إلى مركز المهاجم، فإننا نرشح خيارات مثل دومينيك كالفرت لوين من إيفرتون، وليام ديلاب من إيبسويتش تاون، وفاردي من ليستر سيتي، وجان ماتيتا من كريستال بالاس.

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