فريق أوروبي جديد يسعى لضم نجم نادي الهلال

هل يرحل نجم الهلال هذا الصيف؟

كشفت تقارير صحفية، عن دخول أحد الأندية الأوروبية في مفاوضات مع أحد نجوم نادي الهلال السعودي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النادي الأوروبي يريد ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والذي يحظى بمتابعة من جانب العديد من الفرق الأوروبية التي تريد الحصول على خدماته، أبرزها باوك اليوناني، وأكثر من فريق إيطالي.

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وأشار الصحفي الرياضي نيكولو شيرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن نادي أولمبياكوس اليوناني يريد التعاقد مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي.

وجاء نص تغريدة شيرا كالآتي: "أولمبياكوس فتح محادثات للتوقيع مع سيباستيان جيوفينكو، والذي قد يغادر نادي الهلال خلال الصيف الحالي".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مسألة انتقال جيوفينكو إلى نادي باوك اليوناني أصبحت صعبة، بسبب الخلاف بين الطرفين حول الراتب السنوي.

وانضم جيوفينكو إلى صفوف نادي الهلال في يناير 2019 قادمًا من تورنتو الكندي، حيث استطاع أن يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة، ودوري أبطال آسيا 2019.