فريقه لا يريده .. لاعب الاتحاد "المعار" يقترب من العودة في الشتوية

لاعب الاتحاد المعار في طريقه للعودة إلى الفريق مجددًا

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يبدو أن الساعات القادمة، ستشهد تحولًا مفاجئًا في مستقبل اللاعب عبد العزيز البيشي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، المعار إلى ضمك.

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البيشي البالغ من العمر 29 سنة، انتقل من الاتحاد إلى ضمك في صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

إعارة البيشي إلى ضمك؛ جاءت بطلب من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، وذلك قبل إقالته بشكل رسمي؛ حيث خرج اللاعب وقتها، من حساباته نهائيًا.

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لكن.. يبدو أن اللاعب لم يحظ بإعجاب مجلس إدارة نادي ضمك، والذي يرغب في قطع إعارته؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

شاهين كشف مساء اليوم الثلاثاء، عن أن إدارة ضمك، تفكر جديًا في إلغاء إعارة اللاعب عبدالعزيز البيشي، وإعادته إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن البيشي، لعب 7 مباريات فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، فشل خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.

SHAHID