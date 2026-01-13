هذا هو" الإرث" (Legacy)، البودكاست الخاص بموقع GOAL الذي يتابع العد التنازلي لكأس العالم 2026. في كل أسبوع، نستكشف القصص والروح التي تقف وراء الدول التي تُعرف لعبة كرة القدم العالمية. أنا توم وات، وهذه الحلقة، المعتمدة على تقرير كتبه نعيم بن درة، تعود بنا إلى فرنسا 98. من نكسات إشبيلية وبلغاريا إلى الليلة التي رفع فيها زيدان الكأس في باريس، هذه هي قصة كيف كسرت فرنسا لعنتها وصنعت هوية فائزة لا تزال تحدد معالم "الديوك الزرق" حتى اليوم.

في 12 يوليو 1998، فازت فرنسا بأكثر بكثير من مجرد كأس. لقد حطمت عقدة تاريخية وصنعت أسطورة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

قبل ذلك التاريخ، كانت كرة القدم الفرنسية تطاردها شياطينها. ففرنسا، التي كانت قوة مؤسسة لأعظم المسابقات في العالم، جسدت مفارقة قاسية: أمة مؤثرة نادراً ما تحقق الانتصار، ومخترع غير قادر على إتقان إبداعه الخاص. لقد تشكلت هويتها من خلال ثقافة "الهزيمة المجيدة"، تلك النبالة في الفشل التي تحولت، على مر السنين، إلى عبء نفسي حقيقي. لفهم التأثير الزلزالي لعام 1998، يجب على المرء أن يفهم عمق الجرح الذي عالجه، وهي ندبة ولدت من ثلاث صدمات متقاربة.

الصدمة الأولى لا تزال محفورة في الذاكرة الجماعية باسم "مأساة إشبيلية" عام 1982. تلك المباراة نصف النهائية في كأس العالم ضد ألمانيا الغربية تقف كأسطورة مؤلمة. اعتداء هارالد شوماخر على باتريك باتيستون، الذي تركه فاقداً للوعي بأسنان مكسورة وفقرات متضررة، كان ظلماً صارخاً لم يُعاقب عليه. الهزيمة بركلات الترجيح، بعد التقدم (3-1) في فترة ملحمية من الوقت الإضافي، صاغت داخل فرنسا صورة "الخاسر الرائع". أنتج "المربع السحري" الفرنسي المكون من ميشيل بلاتيني، آلان جيريس، جان تيجانا ولويس فيرنانديز أجمل كرة قدم في العالم، لكنه بدا رومانسياً وهشاً للغاية لتحقيق الانتصار. زرعت إشبيلية فكرة خبيثة مفادها أن الهزيمة المجيدة أفضل من النصر بلا ذوق، وهي رواية وطنية بقدر ما كانت شعرية بقدر ما كانت مشلولة.

Getty Images

الصدمة الثانية كانت صدمة إذلال خالص، حيث أدى نهاية جيل بلاتيني إلى عقد كارثي. فشلت فرنسا في التأهل لبطولة أوروبا 88 أو كأس العالم 1990، ثم أُقصيت دون تميز من بطولة أوروبا 92. ومع ذلك، تعرض المنتخب الوطني لأحلك لياليه في 17 نوفمبر 1993. في تلك الأمسية في "حديقة الأمراء"، كان التعادل البسيط ضد بلغاريا كافياً لضمان التأهل لكأس العالم في الولايات المتحدة. لكن في الثواني الأخيرة، هجوم مضاد مدمر أنهاه إميل كوستادينوف حطم كل الآمال. لم تعد الهزيمة بطولية، بل كشفت عن انهيار عقلي، وعجز مثير للشفقة. تبخرت أسطورة "الخاسر الرائع"، وحل محلها الوصف المخزي لكونهم مجرد "خاسرين".

أخيراً، الصدمة الثالثة كانت صدمة النصر الملوث. ففي 26 مايو 1993، أثبت مرسيليا أن فرنسا يمكن أن تفوز من خلال التتويج بأول لقب دوري أبطال أوروبا للأمة ضد ميلان القوي. هذا الانتصار، الذي كان ينبغي أن يكون بمثابة حافز، تعرض للفساد على الفور بسبب فضيحة التلاعب بالمباريات بين مرسيليا وفالنسيان. أدت الكشوفات عن المباراة المتلاعب بها إلى تجريد مرسيليا من لقب الدوري المحلي وهبوطه.

وهكذا، ميزت أربع لحظات محورية هذه الفترة المظلمة: إشبيلية 1982؛ الفشل في التأهل لكأس العالم 1990؛ انتصار مرسيليا الملوث عام 1993؛ الهزيمة القاسية أمام بلغاريا في وقت لاحق من ذلك العام، والتي أكدت عقدة النقص الفرنسية. أثبت الأمل أنه قصير الأجل، تاركاً أمة بدون لحظة مجد نقية واحدة تتشبث بها. في عام 1998 إذن، لم تكن فرنسا تنتظر النصر. كانت تتوق إلى الفداء، التحرر من أشباح الماضي هذه. كانت بحاجة إلى انتصار لا جدال فيه لمحو الظلم، يتم تحقيقه بإتقان لنسيان العجز، ويحمله رموز النزاهة لغسل العار.

Getty Images

كسر اللعنة

في مساء 12 يوليو 1998، لم تفز فرنسا بكأس فحسب، بل أعادت كتابة تاريخها. عملت كأس العالم كـ "تطهير جماعي"، وتحرير نفسي أنهى عقوداً من عقدة النقص. في أعقاب المباراة النهائية، تحدثت الصحافة الفرنسية عن "كوكب أزرق، أزرق بالكامل، أزرق فرنسا". لم تكن الكلمات المختارة كلمات انتصار رياضي بسيط، بل كلمات ولادة جديدة. فرنسا، التي كانت "تخضع" أمام البرازيل، "آلهة اللعبة"، قد دمرتها للتو (3-0). المفارقة التاريخية أصبحت الواقع الجديد.

وضع هذا النجاح نهاية لـ "متلازمة بوليدور" – في إشارة إلى الدراج الفرنسي الشهير ريمون بوليدور الذي، على الرغم من موهبته، كان دائماً ينهي السباقات الكبرى في المركز الثاني دون الفوز أبداً بسباق فرنسا للدراجات (Tour de France). لقد التصقت ثقافة المركز الثاني الأبدي، والفشل الشريف، بالرياضة الفرنسية. حرر الانتصار أمة كانت تختبئ خلف جماليات "كرة القدم الجميلة" لتبرير هزائمها. فجأة، لم تعد عقلية الفوز حكراً على الألمان أو الإيطاليين. يمكن لكرة القدم الفرنسية أخيراً أن تتبنى الطموح دون تظاهر.

جاء هذا التحرير من خلال انقطاع عميق عن النماذج القديمة. لم يكن فريق 1998 هو الفريق الرومانسي والضعيف لعام 1982، ولا المجموعة المتغطرسة والهشة لعام 1993. كانت قوته الأساسية، على عكس التقاليد الفرنسية، هي دفاعه الحديدي. فباستقبال هدفين فقط في سبع مباريات، أحدهما من ركلة جزاء، بنى الفريق انتصاره على صلابة لا تتزعزع. تكتيكياً، كان إيمي جاكيه قد بنى حصناً منيعاً.

لم يكن أبطال الملحمة مجرد فنانين مثل زين الدين زيدان، بل كانوا مدافعين مثل ليليان تورام، الذي سجل هدفين غير متوقعين في نصف النهائي، أو عمالاً لا يكلون مثل ديدييه ديشامب وإيمانويل بوتي. من خلال الفوز بالانضباط والصرامة والواقعية، وهي صفات غالباً ما استهزأت بها الصحافة المتعطشة للتألق، أثبتت فرنسا وجود طريق آخر. لقد كسروا اللعنة ليس عن طريق تقليد الماضي، بل عن طريق رفضه لصياغة هوية فائزة جديدة.

Getty Images

رجل ضد العالم

إن انتصار عام 1998 لا ينفصل عن إعادة الاعتبار لمهندسه، إيمي جاكيه. كان مدرب المنتخب الوطني الذي تحول إلى منبوذ، ثم إلى بطل قومي، مسيرته هي مسيرة رجل حوّل العداء إلى وقود.

قبل أن يُحمل منتصراً، كان على جاكيه أن يخوض حرباً بمفرده ضد الجميع تقريباً، مواجهاً حملة إعلامية ذات عنف غير مسبوق. بقيادة صحيفة "ليكيب" بشكل أساسي، كان النقد ممنهجاً وشخصياً. لاموه على كل شيء: فلسفته الكروية التي اعتبروها جبانة، خياراته في التشكيلة، ولا سيما استبعاد النجمين إيريك كانتونا ودافيد جينولا، لهجته الإقليمية وصورته كرجل "خشن" غير قادر على قيادة فرنسا إلى القمة.

اندلع الصراع مع اقتراب كأس العالم. عندما أعلن جاكيه عن قائمة أولية من 28 لاعباً، صرخت الصفحة الأولى لـ "ليكيب": "وهل سنلعب بـ 13 لاعباً؟" رمز هذا الهجوم المباشر لاحتقار نخبة إعلامية معينة لرجل اعتبروه قديماً. ومع ذلك، أحدثت هذه الحملة تأثيراً معاكساً. كشف استطلاع أجرته الصحيفة نفسها لتشويه سمعته أن 72% من الجمهور الفرنسي يثقون في جاكيه، مما بدأ صدعاً عميقاً بين صانعي الرأي والشعور الشعبي. جسد جاكيه، رجل فرنسا الإقليمية، قيم العمل الجاد والصمت والتصميم التي لاقت صدى قوياً في جميع أنحاء البلاد.

في مواجهة هذه العاصفة، كانت طريقة جاكيه نموذجاً للقيادة. لقد بنى فقاعة لحماية فريقه من الهجمات الخارجية، بينما ارتكزت إدارته على تخطيط دقيق لم يترك فيه شيئاً للصدفة، وتواصل مباشر وصادق مع لاعبيه، وولاء لا يتزعزع لأولئك الذين آمنوا بمشروعه. وعد المدافع الذي يعاني من الإصابات، بيكسنتي ليزارازو، بأنه سينتظره، وحافظ على كلمته. جعل القوة الجماعية هاجساً، ومبدأً غير قابل للتفاوض. لخص مارسيل ديسايي لاحقاً أساليب جاكيه بأنها تربية لاعبيه "بقبضة من حديد في قفاز مخملي".

لم يكن النصر النهائي إذن مجرد انتصار رياضي بل كان تصديقاً مدوياً لرؤية جاكيه. لم يكن إعلانه الشهير في مساء 12 يوليو، "لن أسامح أبداً"، مجرد مرارة شخصية، بل كان تأكيداً على أن هذا اللقب فاز به ضد نصيحة الخبراء، ومن خلال قوة فريق متحد في الشدائد.

ما وراء الملعب، أثار هذا الانتصار ثورة ثقافية داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. فمن خلال إثبات أن المدرب يمكن أن ينجح بمقاومة الضغط واتباع رؤية طويلة الأجل، جعل جاكيه هذا المنصب مقدساً. لقد خلق سابقة عززت بشكل دائم سلطة وشرعية خلفائه، ومنحتهم حرية عمل غير مسبوقة. استفاد ديشامب، وريثه، من هذه السلطة الموحدة لفرض خياراته الجريئة، مدركاً أن انتصار 1998 قد رسخ مبدأ أن مدرب المنتخب الوطني هو الرجل الوحيد المسؤول.

Getty Images

أسود، أبيض وعربي

تجاوزت ملحمة 1998 الرياضة على الفور لتصبح ظاهرة مجتمعية. أصبح الفريق الفرنسي، المكون من لاعبين من أصول متنوعة- تورام من جوادلوب، ليزارازو من إقليم الباسك، زيدان من الجزائر، يوري دجوركاييف من أرمينيا، وديسايي من غانا- مرآة لفرنسا وهي في طور التحول الكامل. فرض شعار "أسود-أبيض-عرب"، وهو تلاعب بالألوان الوطنية الثلاثة (الأزرق والأبيض والأحمر)، نفسه كرمز لهذه الوحدة في التنوع. أشاد الرئيس جاك شيراك نفسه بـ "فريق ثلاثي الألوان ومتعدد الألوان" قدم "صورة جميلة لفرنسا وإنسانيتها".

أثارت هذه الصورة لفرنسا المصالحة حماسة شعبية لم تشهدها البلاد منذ التحرير. في الشانزليزيه وفي جميع أنحاء البلاد، احتفل ملايين الفرنسيين من جميع الخلفيات معاً، مما خلق لحظة "تناغم وطني" اعتُبرت بمثابة ترياق للصدع الاجتماعي. بالنسبة للكثيرين، كان هذا الانتصار دليلاً حياً على أن النموذج الجمهوري للاندماج يعمل. لقد قدم رواية مضادة قوية لخطاب الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف الذي تم تحديه فجأة في ملعبه الخاص: الوطنية. وكما لاحظت عالمة الاجتماع ميشيل تريبيلات، "حقق المنتخب الفرنسي للاندماج أكثر مما حققته سنوات من السياسات المتعمدة".

ومع ذلك، أثبت "تأثير كأس العالم" أنه فترة سحرية مؤقتة وليس تحولاً دائماً. فبمجرد زوال النشوة، لم تختفِ التوترات الاجتماعية والتمييز. تعرضت أسطورة "أسود-أبيض-عرب" للانتقاد بسبب إخفاء المشاكل الهيكلية للمجتمع الفرنسي تحت ستار احتفال توافقي، وأظهرت أعمال الشغب الحضرية عام 2005، التي تبعتها نقاشات ساخنة حول الهوية الوطنية، حدود هذا الاتحاد المقدس. بعد عشرين عاماً، يبدو المفهوم وكأنه ينتمي إلى حقبة أخرى، ذكرى قوية مشوبة بالحنين إلى لحظة سمحت فيها كرة القدم لفرنسا بأن تحلم بنفسها كأمة متحدة ومتناغمة.

Getty Images

صياغة نموذج عالمي

إذا كان انتصار 1998 إنجازاً بشرياً وظاهرة اجتماعية، فقد كان أيضاً تتويجاً لثورة هيكلية بدأت قبل سنوات: تطوير الشباب الفرنسي. في قلب هذا النظام يكمن المركز الفني الوطني فيرناند ساستر، المعروف باسم كليرفونتين.

تم افتتاح هذا المركز المميز في عام 1988 بدافعة من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم آنذاك، فيرناند ساستر، وكان مقدراً له أن يصبح المركز التقني لكرة القدم الفرنسية. كانت الفكرة مركزة على وضع مركزية في تدريب أفضل المواهب الشابة والكوادر التدريبية في البلاد، مما يخلق منهجية مشتركة وفلسفة كروية موحدة.

كان انتصار 1998 بمثابة حافز للطموح الفرنسي في تطوير الشباب. على الرغم من أن كليرفونتين، الذي افتتح قبل 10 سنوات فقط، لم يكن قد وفر بعد العمود الفقري لتشكيلة بطل العالم (حيث كان تييري هنري ممثله الأصيل الوحيد)، إلا أن وجوده جسد بالفعل الرغبة في هيكلة نموذج وطني. ثم منح نجاح "الديوك الزرق" الكوكبي هذا المشروع شرعية وتأثيراً كبيراً، مما جعل كليرفونتين نموذجاً تسعى العديد من الدول إلى محاكاته في السنوات اللاحقة.

جاء المثال الأكثر وضوحاً في ألمانيا. فبعد الإذلال في بطولة أوروبا 2000 بعد هزيمة ساحقة أمام البرتغال، أجرى الاتحاد الألماني لكرة القدم إصلاحاً شاملاً لنظام الشباب لديه. بحث قادته عن الإلهام، فاتجهوا إلى النموذج الفرنسي، وفي عام 1999، تم تقديم خطة لإنشاء شبكة من مراكز التدريب الوطنية على غرار كليرفونتين، لتحديد وتطوير المواهب الشابة بشكل أفضل عبر أراضي البلاد. هذه الثورة الهيكلية، التي تطلبت من كل نادٍ محترف إنشاء أكاديمية عالية الأداء، أتت بثمارها بعد عقد من الزمان، وبلغت ذروتها بفوز ألمانيا بكأس العالم 2014.

إن انتصار فرنسا عام 1998 لم يغير مصير "الديوك الزرق" فحسب، بل وفر مخططاً ساعد في إعادة تعريف معايير تطوير الشباب العالمية، مما ضمن لفرنسا خزاناً لا ينضب تقريباً من المواهب للأجيال القادمة.

Getty Images

ولادة الأبطال المعاصرين

إلى جانب التأثير الجماعي، غيّر عام 1998 بشكل جذري مكانة لاعب كرة القدم في فرنسا. قبل ذلك التاريخ، على الرغم من شعبية لاعبين مثل بلاتيني، لم يكن لاعبو كرة القدم قد حققوا بعد مكانة الرمز العابر للثقافات. غيّر الفوز بكأس العالم كل شيء. بين عشية وضحاها، قفز زيدان، فابيان بارتيز، دجوركاييف وليزارازو من رياضيين رفيعي المستوى إلى أبطال قوميين، وشخصيات مألوفة راسخة في الذاكرة الجماعية.

يجسد زيدان هذا التحول أفضل من أي شخص آخر. فبعد أن سجل هدفين بالرأس في النهائي، أصبح "زيزو"، رمز فرنسا الفائزة. مشهد وجه زيدان وهو يُعرض على قوس النصر ليلة الفوز هو مشهد ميز التاريخ، مكرساً إياه كأيقونة وطنية حقيقية. من الأحياء الشمالية لمارسيليا وابن المهاجرين الجزائريين، أصبح دليلاً حياً على النجاح من خلال الموهبة والعمل الجاد، وقدوة لملايين الشباب. تجاوزت هالة زيدان الرياضة، مما جعله واحداً من الشخصيات المفضلة للشعب الفرنسي لعقود.

كان لهذا التحول في المكانة تأثير عميق على المجتمع. أصبحت كرة القدم، التي كانت تُنظر إليها أحياناً ببعض التعالي، موضوعاً محترماً، بل وحتى محل دراسة للمثقفين وشاغلاً للسياسيين. وقبل كل شيء، ألهم هذا الجيل الجديد من الأيقونات مهناً. ففي ملاعب المدارس في جميع أنحاء فرنسا، لم يعد الأطفال يحلمون ببساطة بأن يكونوا رجال إطفاء أو رواد فضاء، بل بتسجيل هدف في نهائي كأس العالم وهم يرتدون القميص الأزرق.

أكد هؤلاء النجوم الجدد أن كرة القدم أصبحت بشكل نهائي الرياضة الأولى في البلاد، مما خلق جاذبية ودافعاً غير مسبوقين للأجيال الشابة، التي نشأت وهي متأكدة من أن أن تصبح بطلاً للعالم ليس ممكناً فحسب، بل هو مصير في متناول أيديهم.

Getty Images

الطالب الذي أصبح معلمًا

لا يُقاس إرث 1998 بالكؤوس أو الذكريات وحدها، بل ينتقل بشكل مباشر، وعضوي تقريباً، من خلال الرجال الذين صاغوه. النسب الأكثر وضوحاً وديمومة هو الذي يربط جاكيه بقائده، ديدييه ديشامب.

في الملعب، كان ديشامب هو حلقة الوصل لجاكيه، عقله، الشخص الذي ترجم رؤيته التكتيكية إلى فعل. بعد عشرين عاماً، وبعد أن أصبح مدرباً، ظهر كوريث طبيعي لمعلمه، واستمراراً لفلسفة ثبت نجاحها على أعلى مستوى.

التشابه بين الرجلين مذهل. كلاهما يتشاركان نفس المفهوم لكرة القدم، القائم على الواقعية، أولوية الجماعية على الأفراد، وهوس بالصلابة الدفاعية. مثل جاكيه، تعرض ديشامب في كثير من الأحيان للانتقاد بسبب الأداء الأقل إبهاراً، لكن كفاءته الهائلة أسكتت المتشككين.

علاقتهما بالإعلام متشابهة أيضاً: تواصل منضبط، بعيد، وفي بعض الأحيان جاف، يهدف قبل كل شيء إلى حماية الفريق من الضغط الخارجي. اعترف جاكيه نفسه بهذه القرابة: "سيكون من المتغطرس أن أقول إنه ابني الروحي. أعتقد أن لدينا بالتأكيد، بتواضع، نفس المسار تقريباً، نفس الفلسفة في كرة القدم والحياة".

تجلت هذه الاستمرارية ببراعة خلال كأس العالم 2018. لم يكن منتخب فرنسا لديشامب، مثل منتخب جاكيه، الفريق الأكثر إبهاراً في البطولة، لكنه كان الأكثر صلابة، والأذكى تكتيكياً، والأكثر اتحاداً. من خلال بناء النجاح على كتلة دفاعية متماسكة وهجمات مرتدة سريعة، طبق ديشامب دروس 1998. أثبت أن إرث جاكيه لم يكن مجرد ذكرى، بل كان طريقة إدارة وثقافة فائزة لا تزال ذات صلة تماماً.

من خلال أن يصبح ثالث رجل في التاريخ يفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب، لم يكتب ديدييه ديشامب أسطورته الخاصة فحسب، بل ضمن ديمومة إرث 1998، محولاً إياه إلى حمض نووي حقيقي للمنتخب الفرنسي.

Getty Images

إرث حي

لم يكن انتصار فرنسا عام 1998 حادثاً تاريخياً. لقد عمل كـ "صاعق"، مما أدى إلى تغيير عميق في ثقافة كرة القدم الفرنسية. قبل ذلك التاريخ، كانت فرنسا أمة تأمل، بعد ذلك، أصبحت أمة تطالب. توقف الفوز عن كونه حلماً ليصبح معياراً، وغرس عقلية فائزة تنتقل من جيل إلى جيل.

جاء الدليل الأكثر فورية في بطولة أوروبا 2000. بفضل نفس النواة الأساسية، حققت فرنسا ثنائية تاريخية، ورسخت نفسها بشكل دائم في قمة كرة القدم العالمية. حتى في اللحظات الصعبة، كان إرث 1998 بمثابة مرجع. إن ظهورهم في ثلاث نهائيات لاحقة لكأس العالم، في 2006 و 2018 و 2022، يوضح أن فرنسا تنتمي الآن إلى الدائرة الحصرية جداً من الدول القادرة على الأداء على أعلى مستوى بانتظام استثنائي.

الرابط الأكثر مباشرة يظل هو الذي أدى إلى النجمة الثانية في عام 2018. بعد عشرين عاماً، كرر جيل جديد، يدربه قائد 1998، الإنجاز. نشأ اللاعبون الشباب، من كيليان مبابي إلى أنطوان جريزمان، وهم يشاهدون مآثر زيدان وتورام. بالنسبة لهم، أن يصبحوا أبطالاً للعالم لم يكن خيالاً، بل هدفاً ملموساً. أصبح انتصار 1998 ما يسميه المؤرخ بيير نورا "موقع ذاكرة"، حدث ذو شحنة عاطفية هيكلت هوية المجتمع.

بعد أكثر من ربع قرن، لا يزال صدى 12 يوليو 1998 يتردد بقوة لا تنضب. إنه ليس مجرد فصل مجيد من الماضي، بل بوصلة تستمر في توجيه مستقبل كرة القدم الفرنسية. سيحمل الفريق الذي سيقدم نفسه في أمريكا الشمالية في عام 2026 في داخله ذكرى زيدان وهو يرفع الكأس في "استاد فرنسا"، ليس كعبء، بل كإلهام. لأنه منذ عام 1998، لم يعد القميص الأزرق مجرد رمز للأمة، بل أصبح وعداً بالمجد.

كانت تلك حلقة خاصة أخرى من كأس العالم من بودكاست Legacy، بودكاست GOAL. نقدم لكم أسبوعيًا قصة جديدة من أكبر ساحة كرة قدم في العالم، لذا تابعونا واستمعوا إلى البودكاست أينما كنتم.