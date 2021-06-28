فرنسا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة فرنسا وسويسرا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 ..

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سويسرا 2 × 3 فرنسا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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83' هدف ملغي لمنتخب سويسرا بسبب وجود تسلل على جافرانوفيتش.

79' جوووووووووووووووووووووول سيفيروفيتش، يقلص الفارق لمنتخب سويسرا برأسية قوية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

73' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بول بوجبا يضيف الهدف الثالث لفرنسا، بتسديدة قوية وصاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية الصعبة ليان سومر.

70' أقل من 20 دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة ولازالت فرنسا متقدمة بهدفين لهدف.

65' محاولات من لاعبي سويسرا للعودة إلى المباراة من جديد، وبحث عن هدف التعادل دون خطورة حقيقية على مرمى الديوك.

59' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول المباراة تشتعل، وكريم بنزيما يسجل الهدف الثاني للديوك الفرنسية، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية سكنت شباك.

56' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول كريم بنزيما يسجل هدف التعادل لفرنسا، بعد تمريرة متقنة من مبابي استلمها بنزيما واخترق دفاع سويسرا، وسدد الكرة في الشباك.

54' أوووووووووووه ريكاردو رودريجيز، يهدر ركلة الجزاء، بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى تصدى لها هوجو لوريس ببراعة.

53' دقائق مثيرة ومجنونة، الحكم يحتسب ركلة جزاء لسويسرا بعد العودة لتقنية الفيديو.

50' أووووووووووه ماذا أهدرت يا سيفيروفيتش، عرضية من الجانب الأيمن عن طريق إمبولو ولكن سيفيروفيتش يفشل في تسديد الكرة وتمر بسلام على مرمى الديوك.

47' محاولة أولى في الشوط الثاني تسديدة من خارج منطقة الجزاء، عن طريق جريزمان ولكنها تمر بجوار القائم.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' هدوء في أحداث المباراة وانعدام الخطورة من الجانبين.

36' ركلة ركنية للمنتخب الفرنسي من الجانب الأيمن لعبها جريزمان ولكنها تمر بسلام على مرمى سويسرا.

31' مرور أكثر من نصف ساعة من الشوط الأول، وضغط فرنسي لتسجيل هدف التعادل.

26' ركلة حرة مباشرة لمنتخب فرنسا، من مشارف منطقة الجزاء لعبها كيليان مبابي، ولكنها ترتطم بالحائط البشري وتعود له ويسددها خارج المرمى.

16' جووووووووووووووووووول هدف أول لسويسرا عن طريق سيفيروفيتش برأسية قوية، بعد عرضية من الجانب الأيسر.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

5' انحصار اللعب في وسط الملعب وتمريرات متبادلية بين اللاعبين دون خطورة حقيقية.

انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيل سويسرا:

التشكيل| 3-4-1-2

يان سومر

ريكاردو رودريجيز - أكانجي - إلفيدي

ستيفان زوبير - جرانيت جاكا - فرويلر - ويديمبر

شاكيري

إمبولو - سيفيروفيتش

تشكيل فرنسا:

التشكيل| 3-4-1-2

هوجو لوريس

رافاييل فاران - كليمون لونجليه - كيمبيمبي

بافارد - بول بوجبا - نجولو كانتي - أدريان رابيو

أنطوان جريزمان

كريم بنزيما - كيليان مبابي

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة فرنسا وسويسرا ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة يورو 2020.